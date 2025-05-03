В Северной Осетии ввели режим опасности атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности был объявлен в Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии... Работает оперативный штаб», - написал он.

Глава республики призвал население сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным.

Ранее беспилотную опасность объявили в Ростовской области, в регионе уничтожили несколько БПЛА.