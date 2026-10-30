Ушаков: Появление европейцев в Абу-Даби не зачтется как участие в переговорах

Появление представителей Евросоюза в Абу-Даби, где пройдут трёхсторонние переговоры по Украине, не будет считаться их участием в процессе. Об этом «Коммерсанту» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Он отметил, что если европейцы прилетят в столицу ОАЭ и «будут где-то там крутиться», то не исключено, что украинцы и американцы, «может будут что-то докладывать».

«Консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может такой усложненный случиться», - добавил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность участия стран Европы в переговорах России, США и Украины не обсуждалась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Юрий УшаковЕвросоюзПереговорыУкраинаРоссия

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