СМИ: ВСУ атаковали Крым
2 мая 202502:01
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Крым, сообщает Telegram-канал Mash.
Жители Севастополя, Евпатории и Симферополя сообщают о звуках пролетающих беспилотников. Очевидцы слвшали около 20 взрывов. Работает ПВО.
Также под ударом оказалась Херсонщина. Дроны летят в направлении Каховского района и далее к Чаплынке, Геническу.
Ранее в результате атаки дронов ВСУ в городе Алешки Херсонской области погибли несколько человек, более 20 получили травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru