СМИ: ВСУ атаковали Крым

Жители Севастополя, Евпатории и Симферополя сообщают о звуках пролетающих беспилотников. Очевидцы слвшали около 20 взрывов. Работает ПВО.

Также под ударом оказалась Херсонщина. Дроны летят в направлении Каховского района и далее к Чаплынке, Геническу.

Ранее в результате атаки дронов ВСУ в городе Алешки Херсонской области погибли несколько человек, более 20 получили травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

