Губерниев: Российские хоккеисты успешно выступят на международной арене

По его словам, несмотря на почти пятилетний перерыв, россияне «будут бороться за награды самого высокого достоинства».

Он отметил, что возвращение хоккейной сборной России на международные турниры - это «хороший прецедент» для федераций других видов спорта, пока не допускают россиян.

«Хоккей без России — не хоккей, и лыжи без нас — не лыжи, и биатлон без нас — не биатлон. Мы возвращаемся», - заключил Губерниев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что CAS обязал IIHF допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».