Губерниев: Российские хоккеисты успешно выступят на международной арене
Российские хоккеисты успешно выступят на международной арене после возвращения. Об этом NEWS.ru заявил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
По его словам, несмотря на почти пятилетний перерыв, россияне «будут бороться за награды самого высокого достоинства».
Он отметил, что возвращение хоккейной сборной России на международные турниры - это «хороший прецедент» для федераций других видов спорта, пока не допускают россиян.
«Хоккей без России — не хоккей, и лыжи без нас — не лыжи, и биатлон без нас — не биатлон. Мы возвращаемся», - заключил Губерниев.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что CAS обязал IIHF допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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