Сальдо: В Алешках эвакуируют тела погибших после удара ВСУ по рынку
2 мая 202500:01
Спасатели продолжают эвакуировать тела погибших жителей в результате удара Вооруженных сил Украины по рынку в Алешках, сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, работа осложняется тем, что в районе атаки кружат вражеские украинские FPV-дроны. Сотрудники экстренных служб находясь под прицелом.
В результате атаки дронов ВСУ в городе Алешки Херсонской области погибли несколько человек, более 20 получили травмы. Кроме того, украинская сторона продолжила обстрел центрального рынка, мешая эвакуации раненых.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru