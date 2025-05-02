Сальдо: В Алешках эвакуируют тела погибших после удара ВСУ по рынку

Спасатели продолжают эвакуировать тела погибших жителей в результате удара Вооруженных сил Украины по рынку в Алешках, сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, работа осложняется тем, что в районе атаки кружат вражеские украинские FPV-дроны. Сотрудники экстренных служб находясь под прицелом.

В результате атаки дронов ВСУ в городе Алешки Херсонской области погибли несколько человек, более 20 получили травмы. Кроме того, украинская сторона продолжила обстрел центрального рынка, мешая эвакуации раненых.

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ФОТО: SALDO_VGA / Telegram
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