Сальдо: В Алешках эвакуируют тела погибших после удара ВСУ по рынку

По его словам, работа осложняется тем, что в районе атаки кружат вражеские украинские FPV-дроны. Сотрудники экстренных служб находясь под прицелом.

В результате атаки дронов ВСУ в городе Алешки Херсонской области погибли несколько человек, более 20 получили травмы. Кроме того, украинская сторона продолжила обстрел центрального рынка, мешая эвакуации раненых.

