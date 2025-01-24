Сотня «Лютых» дронов: Регионы РФ вновь подверглись массовой атаке беспилотников
В Минобороны сообщили, что за ночь был сбит 121 беспилотник. По данным СМИ, целью ВСУ в ряде регионов стали нефтеперерабатывающие заводы.
В ночь на 24 января ВСУ вновь предприняли попытки атаковать российские города беспилотниками. В Минобороны РФ отчитались, что был сбит 121 беспилотник. Эта атака БПЛА стала самой массовой после 14 января, когда Киев выпустил 180 беспилотников, 146 из них – вне зоны СВО.
НЕФТЕЗАВОДЫ И ПОЖАР
Сообщается, что в Брянской области было сбито 37 беспилотников. По данным СМИ, целью БПЛА был завод Кремний в Брянске. В городе обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с производством. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что 18 беспилотников были реактивными, пострадавших нет.
В Рязанской области за ночь сбили 20 украинских беспилотников. Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в результате атаки на Рязань попали в частный дом, сообщил в Telegram глава региона Павел Малков. По его словам, возник пожар, который уже ликвидирован. Никто не пострадал.
По данным СМИ, целью атаки мог быть нефтезавод АО «РНПК». Кроме того, местные жители сообщали в соцсетях о пожаре на Новорязанской ТЭЦ, власти эту информацию не подтверждали.
Еще по 17 беспилотников сбито в Курской и Саратовской областях. Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщает, что целью ВСУ был нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Уточняется, что в городе местные жители слышали не менее семи взрывов в небе. В атаке, по предварительным данным, были задействованы дальнобойный БПЛА типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер». В Минобороны эту информацию не подтверждали.
Семь дронов также сбили в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской областях, три – над территорией Воронежской области, по два в Тульской, Орловской и Липецкой областях, по одному в Крыму и Москве.
Позже сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Ленобласти. Также работала ПВО в Татарстане, результаты пока неизвестны.
МОСКВА И АЭРОПОРТЫ
Ночью мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников Вооруженных сил Украины в городском округе Коломна и Раменском городском округе.
Предварительно, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб. Как сообщила Росавиация, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрывали на вылет и прилет. К настоящему моменту ограничения сняты.
Позднее еще один БПЛА был сбит в Троицком административном округе Москвы.
К утру об атаке на регион сообщил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, два беспилотника сбиты в Лужском районе – у поселка Оредеж рядом с границей с Новгородской областью. Уточняется, что жертв и разрушений нет. Позднее в Минобороны уточнили, что в регионе было сбито три БПЛА.
В связи с массовой атакой беспилотников в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Уфы и Ульяновска были введены временные ограничения на посадку и взлет самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
В аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка) в 07:37 по московскому времени ограничения уже сняты.
Предупреждения об атаке беспилотников рано утром также получили жители Татарстана и Самарской области.
УДАРЫ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЮТ
Наращивание «летательной активности» ВСУ происходит на фоне стремления нового президента США Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине.
Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский - не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине. Он также добавил, что у Зеленского была возможность предотвратить эскалацию конфликта, однако он выбрал путь военных действий.
Нанесение ударов по российской территории беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины не поможет Киеву добиться поставленных целей, сообщает британское издание UnHerd, ссылаясь на источник в украинской разведке. Издание уточняет, что Россия успевает быстро восстанавливать поврежденные беспилотниками объекты, а для Киева подобные удары ничего не меняют.
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что получает сигналы о готовности президента России Владимира Путина провести с ним личную встречу. По его словам, «Россия хочет заключить сделку». Глава Белого дома указал, что он встретится с российским коллегой, как только стороны смогут это сделать, передает «Радиоточка НСН».
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