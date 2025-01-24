Сотня «Лютых» дронов: Регионы РФ вновь подверглись массовой атаке беспилотников

В ночь на 24 января ВСУ вновь предприняли попытки атаковать российские города беспилотниками. В Минобороны РФ отчитались, что был сбит 121 беспилотник. Эта атака БПЛА стала самой массовой после 14 января, когда Киев выпустил 180 беспилотников, 146 из них – вне зоны СВО.



НЕФТЕЗАВОДЫ И ПОЖАР

Сообщается, что в Брянской области было сбито 37 беспилотников. По данным СМИ, целью БПЛА был завод Кремний в Брянске. В городе обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с производством. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что 18 беспилотников были реактивными, пострадавших нет.

В Рязанской области за ночь сбили 20 украинских беспилотников. Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в результате атаки на Рязань попали в частный дом, сообщил в Telegram глава региона Павел Малков. По его словам, возник пожар, который уже ликвидирован. Никто не пострадал.

По данным СМИ, целью атаки мог быть нефтезавод АО «РНПК». Кроме того, местные жители сообщали в соцсетях о пожаре на Новорязанской ТЭЦ, власти эту информацию не подтверждали.