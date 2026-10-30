Отмечается, что речь идёт о компании LV-Teh, которая действует с 2020 года, а также о предприятии Brasa Defence Systems, выделеном в отдельную структуру в сентября 2021 года.

Кроме того, за несколько недель до начала специальной военной операции на Украине, а именно в январе 2022 года, в Латвии была учреждена Origin Robotics.

«Только в 2022—2025 годах компании в Латвии заработали €283 млн на производстве БПЛА, робототехники и аэрокосмических военных систем», — указано в пуликации.

Также сообщается, что два крупнейших завода принадлежат США и Израилю, ещё одним производством частично владеет Киев. При этом больше половины выручки приходится на предприятия с иностранным капиталом.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает прямого удара по всем производствам военной техники для киевского режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

