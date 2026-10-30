Ушаков заявил о всеобщем стремлении к урегулированию на Украине
30 октября 202613:10
Алексей Филимонов
Завершения конфликта на Украине «все хотят, все к этому стремятся». Об этом «Коммерсанту» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, «такое впечатление возникает не в первый раз».
«Просто сейчас ещё как-то, на мой взгляд, европейцы задергались. И это о многом говорит, потому что всё-таки из-за их сумасшедшей поддержки так всё и продолжается», - сказал он.
Ранее Ушаков заявил, что ни о каких переговорщиках по Украине от Европы в настоящее время речи не идёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Санкции или блокировка: Чем компаниям грозит закупка зарубежных IT-услуг
- Ушаков заявил о всеобщем стремлении к урегулированию на Украине
- Россиянам рассказали, куда жаловаться на поддельные голоса собрания собственников
- ЖКХ и онлайн: Как в Госдуме будут защищать граждан в цифровой среде
- Скромная дружба: Россия и Южная Корея сближаются вопреки «ревности» Запада
- Песков: Заявления Каллас не надо считать знаком
- В Испании произошел мощный взрыв на заводе боеприпасов
- Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по «мышиной лихорадке»
- В России призвали вывести жилищный надзор на федеральный уровень
- IIHF обязали допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям