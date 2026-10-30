Ушаков заявил о всеобщем стремлении к урегулированию на Украине

По его словам, «такое впечатление возникает не в первый раз».

«Просто сейчас ещё как-то, на мой взгляд, европейцы задергались. И это о многом говорит, потому что всё-таки из-за их сумасшедшей поддержки так всё и продолжается», - сказал он.

Ранее Ушаков заявил, что ни о каких переговорщиках по Украине от Европы в настоящее время речи не идёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».