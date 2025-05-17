После переговоров РФ и Украины США призвали усилить антироссийские санкции

Такой же законопроект в нижней палате Конгресса пользуется поддержкой по меньшей мере 28 из 435 законодателей. При это в материале подчеркнуто, что законодатели в обеих палатах не называли даты возможного голосования по соответствующим законопроектам.

Еще 15 мая, в день, когда должны были состояться прямые переговоры России и Украины в Стамбуле, украинский президент Владимир Зеленский, находясь в столице Турции Анкаре, потребовал ввести дополнительные антироссийские санкции. По его мнению, это могло бы стать стимулом для прекращения конфликта.

«Это санкции за то, что они не хотят даже прекращения огня. Это должен быть самый сильный пакет санкций», - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.