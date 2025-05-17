После переговоров РФ и Украины США призвали усилить антироссийские санкции
До этого украинский президент Владимир Зеленский в преддверии встречи делегаций в Стамбуле заявил, что попросит США ужесточить меры в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня.
16 мая состоялись прямые переговоры России и Украины в Турции. Стороны определили ряд договоренностей и заявили, что довольны результатами встречи. При этом в США призвали ужесточить антироссийские санкции.
УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ
Накануне агентство «Reuters» сообщило, что после переговоров представителей России и Украины в Стамбуле часть американских законодателей активизировала призывы к ужесточению санкций в отношении Москвы.
Источник писал, что в США «сенаторы возобновили призывы к Конгрессу одобрить санкции в отношении РФ» из-за якобы «малого прогресса в переговорах о прекращении огня». Агентство привело данные, по которым законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров, поддерживают 73 из 100 законодателей в Сенате Конгресса США.
Такой же законопроект в нижней палате Конгресса пользуется поддержкой по меньшей мере 28 из 435 законодателей. При это в материале подчеркнуто, что законодатели в обеих палатах не называли даты возможного голосования по соответствующим законопроектам.
Еще 15 мая, в день, когда должны были состояться прямые переговоры России и Украины в Стамбуле, украинский президент Владимир Зеленский, находясь в столице Турции Анкаре, потребовал ввести дополнительные антироссийские санкции. По его мнению, это могло бы стать стимулом для прекращения конфликта.
«Это санкции за то, что они не хотят даже прекращения огня. Это должен быть самый сильный пакет санкций», - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.
Законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров в случае, если она откажется от предложенных Вашингтоном идей по урегулированию украинского конфликта, в начале апреля представила группа из 50 сенаторов от обеих партий в США.
В частности, они предложили ввести импортные пошлины в 500% в отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другую продукцию. Этот законопроект был внесен сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут).
ПЕРЕГОВОРЫ В СТАМБУЛЕ
16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины. Встреча должна была пройти еще 15 мая во дворце Долмабахче. Российская делегация в течение нескольких часов ожидала представителей Украины в Стамбуле, однако они, включая президента Владимира Зеленского, находились в Анкаре.
«Заблудившегося» в Турции украинского лидера «разочаровал» состав переговорщиков от России, поэтому он решил лично не лететь в Стамбул. Он отправил туда министра обороны Украины Рустема Умерова, главу офиса президента Андрея Ермака, главу МИД Андрея Сибигу и советника президента Игоря Жовкву.
«У нас самый высокий уровень делегации: МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру. У русских — похоже на бутафорный. Посмотрим, что мы будем делать, есть ли у россиян вообще мандат на принятие решений», - сказал Зеленский.
После этого он направился в Албанию на форум Европейского политического сообщества. Изначально на переговоры в Стамбул от Украины кроме Зеленского и вышеперечисленных также должны были приехать начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава СБУ Василий Малюк (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов). В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
В числе экспертов, сопровождающих переговоры от России, оказались первый замначальника информационного управления Генштаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по гуманитарной политике Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
По итогам встречи 16 мая Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», представить свое детальное видение возможного будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс.
Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатами встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств. По его словам, Россия приняла «этот запрос к сведению».
16 мая прошли две трехсторонние переговорные сессии. Сначала встретились делегации США, Турции и Украины, потом — Турции, России и Украины. К тому же украинская делегация провела отдельную встречу со спецпосланником США Китом Келлогом и советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии.
Подводя итоги переговоров в Стамбуле, Владимир Мединский напомнил о словах первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
«Он всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим"», - приводит RT слова помощника президента РФ.
Ранее председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что в случае подписания каких-либо документов Киев в любой момент может сказать, что это было нелегитимно.
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