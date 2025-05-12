Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной.

Администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение Владимира Путина возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, начав с того этапа, на котором стороны остановились в 2022 году. Также отмечается, что Турция готова содействовать диалогу, направленному на достижение устойчивого урегулирования конфликта.

«УСЛОВИЯ» ЗЕЛЕНСКОГО

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать президента России Владимира Путина на встрече в Стамбуле, в четверг, 15 мая, в случае прекращения огня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что ожидает с 12 мая полного и длительного прекращения огня, которое создаст основу для дипломатического диалога.

«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — добавил Зеленский.

Позднее издание Axios, ссылаясь на украинского чиновника, сообщило, что Зеленский планирует прибыть в Стамбул 15 мая для возможных переговоров с Россией, «даже если Москва не выполнит условие о прекращении огня с 12 мая».

До этого российский президент подчеркнул, что Москва неоднократно выступала за прекращение огня, но инициативы Кремля саботировались. Путин напомнил, что Украина нарушила мораторий на удары по энергообъектам, Пасхальное перемирие и режим прекращения огня, объявленный в честь 80-летия Победы.

10 мая в Министерстве обороны России сообщили, что Украина более девяти тысяч раз нарушила перемирие, объявленное Москвой ко Дню победы. В ведомстве также добавили, что ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях.

Ранее Украина совместно с Францией, Германией, Великобританией и Польшей предложила установить с 12 мая полное 30-дневное прекращение огня. В случае отказа РФ пригрозили более жесткими санкциями.