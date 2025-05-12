«Великий день»: Россия и Украина готовятся к первым прямым переговорам за три года
Путин предложил Киеву уже 15 мая в Стамбуле начать прямые переговоры без предварительных условий. Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать президента России в Стамбуле в случае прекращения огня.
В урегулировании украинского конфликта ожидаются первые прямые переговоры Москвы и Киева с 2022 года. Во время своего ночного выступления 11 мая российский лидер Владимир Путин предложил продолжить прямые переговоры с Украиной и вновь провести их в Турции уже на этой неделе.
КОГДА ПЕРЕГОВОРЫ
«Предлагаем украинским властям возобновить прямые переговоры, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем 15 мая в Стамбуле», - объявил Владимир Путин.
Он также подтвердил, что Москва стремится выйти на долгосрочный мир в конфликте с Украиной. Президент отметил, что речь идет о серьезном настрое на переговоры с Киевом.
«Смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Наше предложение на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами», - сказал глава государства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной.
Администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение Владимира Путина возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, начав с того этапа, на котором стороны остановились в 2022 году. Также отмечается, что Турция готова содействовать диалогу, направленному на достижение устойчивого урегулирования конфликта.
«УСЛОВИЯ» ЗЕЛЕНСКОГО
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать президента России Владимира Путина на встрече в Стамбуле, в четверг, 15 мая, в случае прекращения огня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский сообщил, что ожидает с 12 мая полного и длительного прекращения огня, которое создаст основу для дипломатического диалога.
«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — добавил Зеленский.
Позднее издание Axios, ссылаясь на украинского чиновника, сообщило, что Зеленский планирует прибыть в Стамбул 15 мая для возможных переговоров с Россией, «даже если Москва не выполнит условие о прекращении огня с 12 мая».
До этого российский президент подчеркнул, что Москва неоднократно выступала за прекращение огня, но инициативы Кремля саботировались. Путин напомнил, что Украина нарушила мораторий на удары по энергообъектам, Пасхальное перемирие и режим прекращения огня, объявленный в честь 80-летия Победы.
10 мая в Министерстве обороны России сообщили, что Украина более девяти тысяч раз нарушила перемирие, объявленное Москвой ко Дню победы. В ведомстве также добавили, что ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях.
Ранее Украина совместно с Францией, Германией, Великобританией и Польшей предложила установить с 12 мая полное 30-дневное прекращение огня. В случае отказа РФ пригрозили более жесткими санкциями.
Западные СМИ назвали выступление Путина «ультиматумом» в ответ на совместное заявление «европейцев». Политологи отметили, что реакция Зеленского была ожидаемой, так как он не хочет начать переговоры якобы «с позиции России», несмотря на то, что Москва заявила о начале переговорного процесса без предварительных условий.
ПОЗИЦИЯ ТРАМПА
Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог сразу же не поддержал идею Путина провести переговоры до прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.
Келлог написал, что сначала должно быть введено безоговорочное 30-дневное прекращение огня и уже в этот период следует начать всеобъемлющие мирные переговоры — а не наоборот.
При этом американский лидер Дональд Трамп сразу дал понять, что очень даже поддерживает риторику российского коллеги.
Он анонсировал наступление «судьбоносной недели» в решении украинского конфликта, добавив, что «продолжит работать с обеими сторонами».
«Возможно, это великий день для России и Украины! Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой бойни. Украина должна согласиться на это немедленно», - буквально потребовал Трамп.
ПЕРЕГОВОРЫ В 2022 ГОДУ
29 марта 2022 года прошла встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
Мединский сообщил позднее, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу, ВС РФ отвели войска на Киевском и Черниговском направлениях.
Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, не производить оружие массового поражения, не размещать иностранные военные базы и не проводить учения на своей территории без согласия РФ.
При этом Украина также отказывалась от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.
В начале апреля 2022 года киевский режим устроил провокацию с публикацией фейковых фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче, Москва уверена, что это было сделано для срыва переговоров.
Официально переговоры были заморожены по инициативе украинской стороны, в октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Путиным.
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