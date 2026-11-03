В России пока не приняли решение о надбавках к тарифам ЖКХ

Там уточнили, что проработка инвестиционной надбавки на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение проходит с представителями отраслевых организаций и органами власти.



Среди них есть в том числе Минэнерго, ФАС и Минэкономразвития. Мера рассматривается в рамках реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.



Недавно эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал вводить надбавку к тарифам ЖКХ для коммерческой сферы, а не для населения.

