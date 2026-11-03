В России пока не приняли решение о надбавках к тарифам ЖКХ

Возможность введения надбавки в тарифы на ЖКХ в Российской Федерации рассматривают совместно с Минэнерго и ФАС. Об этом ТАСС сообщили представители Минстроя.

«Тарифы ЖКХ на пределе»: В Госдуме считают надбавки к платежам крайней мерой

Там уточнили, что проработка инвестиционной надбавки на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение проходит с представителями отраслевых организаций и органами власти.

Среди них есть в том числе Минэнерго, ФАС и Минэкономразвития. Мера рассматривается в рамках реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.

Недавно эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал вводить надбавку к тарифам ЖКХ для коммерческой сферы, а не для населения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тарифы ЖкхЖКХ

Горячие новости

Все новости

партнеры