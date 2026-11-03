Дубль Батракова помог «Галатасараю» победить «Штутгарт» в Лиге чемпионов
Алексей Батраков оформил дубль в матче четвертого тура Лиги чемпионов со «Штутгартом» и помог «Галатасараю» победить со счетом 2:0. Встреча прошла 3 ноября в Стамбуле.
Россиянин дважды поразил ворота немецкого клуба на 12-й и 15-й минутах. Сначала удачно сыграл после отскока мяча, а затем точно пробил в дальний угол с передачи Давинсона Санчеса. На 22-й полузащитник мог забить третий гол, но вратарь отбил.
Также ближе к перерыву Батраков получил рассечение, но смог продолжить игру. На 77-й его сменил Лерой Сане. Цифры же на табло не поменялись.
В активе 21-летнего футболиста «Галатасарая» уже четыре матча в Лиге чемпионов с таким же количеством мячей. Еще один гол забил в турецкой Суперлиге, плюс три результативные передачи в восьми встречах национального первенства.
Transfermarkt оценивает воспитанника «Локомотива» в €28 млн. Контракт с турецкой командой действует до июня 2031 года.
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