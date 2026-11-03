СМИ: Австралиец поймал редкую рыбу и стал миллионером

Житель Дарвина Мэтью Морис стал богаче на $1 млн, он поймал 80-сантиметрового баррамунди с красной меткой. Об этом сообщает The Guardian.

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Морис рыбачил ночью с братом из-за границы. По его словам, они отошли от лодочного причала меньше чем на километр. Когда морской обитатель попался на крючок, он включил налобный фонарь и увидел на серебристом теле ярко-красную отметку.

Конкурс «Рыба на миллион долларов» стартовал 1 октября. В водоемы выпустили 100 особей, каждая из которых «стоит» $10 тыс. долларов, а также одну с главным призом.

В итоге Морис сдал улов. Выяснилось, что красная метка означает выигрыш в миллион.

Мужчина позвонил матери и брату, чтобы поделиться новостью. Он признался, что все еще не верит в произошедшее. Счастливчик планирует купить дом, закрыть долги и «побаловать себя немного».

Ранее рыбак в США поймал рекордную щуку.

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ФОТО: РИА Новости
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