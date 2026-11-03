Москалькова заявила, что недоброжелатели не расколют народ России

Депутат Госдумы Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что недоброжелатели и враги РФ никогда не смогут расколоть российский народ, хотя они постоянно пытаются сделать это.

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Парламентарий подчеркнула, что государственная стратегия в национальной политике служит щитом единению и сохранению уважения ко всем народам. У недоброжелателей нет возможности реализовать свой замысел здесь, уверена она.

Москалькова уточнила, что Россия проходит особый исторический период, отстаивает независимость, суверенитет, правду и справедливость. По ее словам, сейчас особенно важно сплочение людей вокруг главных ценностей — жизни, семьи и исторических корней.

Депутат добавила, что в условиях спецоперации цена победы высокая, но другого выхода не было.

До этого президент Владимир Путин говорил о недопустимости раскола российского общества на элиту и остальных.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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