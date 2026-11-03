«Не только демография»: Милонов поддержал оценку влияния законопроектов на общество
Проводить экспертизу влияния законопроектов и инициатив на общество должна не Российская академия наук, у которой для этого не хватит компетенций, а парламент, сказал НСН Виталий Милонов.
Все принимаемые в России инициативы и законопроекты оказывают влияние на все аспекты жизни общества, поэтому парламент обязательно должен проводить их комплексную оценку. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Проекты федеральных законов и локальных нормативно-правовых актов должны проходить обязательную экспертизу на предмет воздействия на демографию. С такой инициативой выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Федор Лукьянов, сообщило издание «Коммерсантъ». По его задумке, оценивать демографические риски может и должна Российская академия наук. По словам Милонова, инициативы должны проходить комплексную оценку влияния на общество, а не только на демографию.
«С одной стороны, нельзя сказать, что предлагаемая инициатива плохая. С другой стороны, если смотреть на вопрос комплексно, понятно, что все то, что мы принимаем, оказывает влияние на демографию, на социальную политику, экологию. Я не знаю ни одной сферы нашей жизни, которая не влияет на демографию. Считаю, что любой законопроект, любое нововведение должны, как это и происходит сейчас, проходить комплексную оценку влияния на общество в целом. Тогда отпадет необходимость специфической оценки», — сказал Милонов.
Собеседник НСН добавил, что такую экспертизу надо возлагать не на Российскую академию наук, а на парламент.
«У РАН на такую экспертизу не хватит ресурсов и компетенции. Я с уважением отношусь к РАН, но она не занимается вопросами духовных ценностей. Ведь рождение детей или любовь — это не просто математика или некие последовательности. Безусловно, инициативы правительства должны обсуждаться в парламенте, где представлены люди различных политических мировоззрений, пришедшие из разных сфер нашей жизни», — отметил парламентарий.
В заключение Милонов предположил, какие критерии могли бы стать основой для такой экспертизы.
«В первую очередь это влияние на принятие решения о рождении ребенка и на комфортность воспитания большого количества детей. Наша задача заключается в том, чтобы люди принимали решения добровольно, в силу собственных убеждений. Иметь семью, детей — это естественное желание человека, не обязательство, не долг. Когда мы говорим о демографическом спаде, мы говорим о патологии, болезни общества. Важно сделать так, чтобы эти решения не были болезненными для общества», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее Милонов заявил, что в России нужно решать демографическую проблему, когда не ловит интернет.
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