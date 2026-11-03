Все принимаемые в России инициативы и законопроекты оказывают влияние на все аспекты жизни общества, поэтому парламент обязательно должен проводить их комплексную оценку. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Проекты федеральных законов и локальных нормативно-правовых актов должны проходить обязательную экспертизу на предмет воздействия на демографию. С такой инициативой выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Федор Лукьянов, сообщило издание «Коммерсантъ». По его задумке, оценивать демографические риски может и должна Российская академия наук. По словам Милонова, инициативы должны проходить комплексную оценку влияния на общество, а не только на демографию.

«С одной стороны, нельзя сказать, что предлагаемая инициатива плохая. С другой стороны, если смотреть на вопрос комплексно, понятно, что все то, что мы принимаем, оказывает влияние на демографию, на социальную политику, экологию. Я не знаю ни одной сферы нашей жизни, которая не влияет на демографию. Считаю, что любой законопроект, любое нововведение должны, как это и происходит сейчас, проходить комплексную оценку влияния на общество в целом. Тогда отпадет необходимость специфической оценки», — сказал Милонов.