Мерц поставил Трампу условие по поводу приглашения Путина на G20

По словам немецкого политика, если речь идет об украинском конфликте, то за столом переговоров должен присутствовать и Владимир Зеленский. Также он считает, что в обсуждении урегулирования должна участвовать и Европа.



Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что участие ЕС в переговорах по этому кризису не обсуждалось.

