Мерц поставил Трампу условие по поводу приглашения Путина на G20

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если президент США Дональд Трамп решит пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20, то участникам придется обсудить Украину. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам немецкого политика, если речь идет об украинском конфликте, то за столом переговоров должен присутствовать и Владимир Зеленский. Также он считает, что в обсуждении урегулирования должна участвовать и Европа.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что участие ЕС в переговорах по этому кризису не обсуждалось.

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ФОТО: AP / ТАСС
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