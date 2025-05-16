Телеграм: Стамбул, дети мигрантов и салфетка Макрона
Российская делегация не дождалась представителей Украины на переговоры, а европейские лидеры поспешили "прикрыть" скандал с салфеткой новым пакетом санкций.
Переговоры в Стамбуле
В конце прошлой недели президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Российскую делегацию возглавил помощник российского президента Владимир Мединский, как и в 2022 году. Украинцы прибыли в Турцию во главе с Владимиром Зеленским и сразу отправились на встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Россияне ждали их весь день, но в четверг переговоры так и не начались. Было объявлено, что Зеленского на встрече не будет, украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также в Стамбуле находится делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио. Начало переговоров России и Украины ожидается после полудня.
«Что дальше?» напоминает, что Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии:
«Украина, а точнее ее переговорная группа, переходит от жесткой риторики невозможности диалога без "полного вывода российских войск" к линии минималистских ожиданий. Уже не НАТО, не репарации, не гарантии безопасности – всего лишь месяц без обстрелов. Формально – пауза. По сути – попытка зафиксировать фронт в момент, когда нарастают опасения, что он может не устоять без экстренного вмешательства извне. Такой поворот в риторике – не внутренний украинский выбор, а реакция на рассыпающееся американское лидерство. При Байдене Вашингтон был не просто спонсором, но архитектором всего украинского позиционирования: через оружие, финансовые трансферты, медийную упаковку. С приходом Трампа этот паттерн рассыпается. Он не верит в концепт "демократического форпоста", а смотрит на конфликт как на неэффективный бизнес-актив. Его окружение (в том числе Рубио) сигнализирует Европе: либо вы берете процесс в руки, либо он захлопывается. В этом контексте настойчивость Киева и ЕС в вопросе немедленного перемирия – это уже не игра на опережение, а страх перед политическим вакуумом».
«Темник» комментирует слова помощника российского президента Юрия Ушакова о том, что встреча в Стамбуле – это именно возобновление переговоров 2022 года:
«Россия рассматривает свое предложение относительно встречи в четверг в Стамбуле не как начало нового переговорного процесса, а как "возобновление" стамбульского раунда 2022 года. Но, что важно, с учетом "реальной ситуации". К последней, безусловно, относится и конституционный статус новых российских территорий. И, как сказал ранее Путин, тот факт, что российские войска вполне уверенно наступают по всей линии фронта. Трамп по итогам российского предложения уже высказался, что этот день (возобновления переговоров) станет "потенциально великим" для России и Украины. Приходится констатировать, что Россия вновь одержала верх на дипломатическом треке».
«Great Financial War» отмечает, что каждое следующее предложение Украине будет хуже предыдущего:
«Нынешнее хуже, чем в 22. Дальше будет хуже, чем сегодня. Однако Зеленский и еврохозяева не сдаются и пытаются еще что-то лаять… хотя 404 уже находится на тех самых переговорах без предварительных условий, которые они себе сами запретили. Не хотят хохлы отдавать 4 отвернувшихся от них региона – Россия заберет еще 4… без США это лишь вопрос времени. К слову, Трампа вполне устраивает делегация из России, судя по заявлениям. Если для Зеленского важнее рейтинг (а всегда было так), а не сохранение Украины и ее граждан, то он и его делегация откажутся от ультиматума России. Никто не ждет такого сейчас, но если крайним будет Зеленский, а Трамп все для этого делает, то уже сейчас логично с России снимать санкции».
«АДЕКВАТ Z» не понимает, на что рассчитывает Киев:
«Нет большого смысла разбирать мало-мальски подробно стамбульскую клоунаду длиной в целый день. Вполне достаточно по этому случаю вспомнить давние слова Верховного по близкому поводу: кто захотел утонуть, тому помочь невозможно. Закапывают себя сами, и не только хохлы, но и все, кто их подпирает. Каждым словом, каждой интонацией, каждым жестом, каждым решением. Верят, что эта линия позволит вымутить хоть что-то. В глубине своего заблуждения убедятся достаточно скоро. Фронт тем временем продолжает свою работу и будет ее продолжать, пока она – в стамбулах ли, на земле ли – не даст всех необходимых нам результатов».
Очередные антироссийские санкции
В среду страны Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России и заявили, что намерены приступить к подготовке 18-го.
«Мейстер» полагает, что вводить действительно эффективные санкции Европе страшно:
«В числе новых санкций против России предполагается введение запрета на заход в порты ЕС примерно для 150 судов, участвующих в перевозке российской нефти. Это образчик того, как ЕС докатился до ситуации, когда новые санкции в его исполнении полностью бессмысленны. Осмысленной была бы блокада как способ физического запрета экспорта, но ее введение – это война, что всем отлично ясно. А запрет на вход в порты Европы… Ну да, для идущих с Балтики определенные неудобства возникнут: пока до Африки доедешь, устать можно. Но что-то более эффективное принимать откровенно стремно».
«Пинта разума» настроена воинственно:
«Пока Россия справляется, но чисто теоретически можно допустить, что какие-то действия бывших европейских партнеров могут причинить неприемлемый ущерб российской экономике. Что в таком случае делать? Позволить себе военный ответ на враждебные действия в экономической сфере. Кстати говоря, в отношении ареста суверенных активов он вполне допустим. Потому что, строго говоря, нет разницы, отобрали у государства 300 млрд долларов или, например, захватили часть его территории. И то, и другое – актив, а поэтому можно попробовать уточнить у Королевства Бельгии, на каком основании оно "оккупировало" российские суверенные финансовые резервы. И заодно ознакомить премьер-министра Барта де Вевера со списком бельгийских предприятий и инфраструктурных объектов, которые чисто гипотетически могут быть уничтожены ракетными ударами в случае отказа вернуть деньги в 24 часа».
«Банкста» отмечает, что ЕС продолжает действовать себе во вред:
«ЕС может вскоре ввести санкции против отдельных российских банков и ограничить поставки урана из РФ, пишет Bild. Очередной выстрел себе в ногу – удар по своей безопасности и энергетике. ЕС лишит себя ядерного оружия и энергии для атомных станций. Такие санкции должна вводить сама Россия».
«Папочка канцлера» наблюдает за немцами:
«"В Германии есть фирмы, которые до сих пор уклоняются от соблюдения санкций, хотя должны, если они думают о своем бизнесе". Немецкая ястребица Мари-Агнес Штрак-Циммерман продолжает призывать немецкие фирмы – те самые, которые как раз таки думают о своем бизнесе и остались в РФ, несмотря на санкции, – присоединиться к групповому суициду немецкой экономики. Зачем? "Чтобы Владимир Путин знал, что его оппоненты не слабаки" (с)».
«Всевидящее око» беспокоится о душевном здоровье французского министра:
«Французского министра иностранных дел Барро, видимо, случайно покусали дикие эстонцы: он рассказал, что хочет ввести новые, особенно крутые санкции, "которые могут задушить российскую экономику раз и навсегда". Причем совместно с США. Надеемся, кто-нибудь капельку более вменяемый расскажет Барро, что на дворе уже не 2022 и даже не 2023, а вовсе даже 2025 год – и уже давно не модно рассказывать о том, что они экономику России "душили-душили", как Шариков котов, и скоро уже додушат, нужно только совершить последний рывок в виде сто пятисотого, особо мощного пакета санкций. Просто потому, что в это уже не верят даже наши иноагенты, готовые не морщась прожевать практически все, что им Сияющий Запад в рот положит».
Дети мигрантов и русский язык
С 1 апреля действует новый порядок приема в школы детей иностранцев. Теперь им нужно предъявить документ, подтверждающий законность их нахождения на территории России, и успешно пройти тест на знание русского языка.
Во вторник Рособрнадзор сообщил, что более 1,7 тысячи заявлений было подано на участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов, 81% заявителей было отказано в принятии документов. Основные причины отказов – это предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в выбранных школах, а также установление недостоверных сведений в поданных документах. На процедуру тестирования были допущены 335 человек. 44 ребенка уже приняли участие в тестировании, из них 27 (61%) справились с заданиями, остальные нет.
Канал «Рособрнадзор» приводит подробности:
«За прошедший период тестирование на знание русского языка проводилось в десяти субъектах Российской Федерации. Варианты тестирования разрабатываются с учетом уровня обучения в каждом классе общеобразовательной школы, начиная с 1 по 11 классы. Для поступления в 1 класс требуются навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания, тестирование в 1 классах проводится только в устной форме. Со 2 класса диагностическая работа дополняется заданиями на проверку навыков чтения и письма, соответственно тестирование проводится в устной и письменной форме. Все задания направлены на оценку способности иностранного гражданина обучаться на русском языке в рамках образовательных программ соответствующего класса».
Экономист Константин Двинский считает, что новые правила приема в школы соответствуют долгосрочным интересам России:
«Хочешь учиться в России – покажи уровень владения языком. Не просто "привет, как дела", а реальную способность осваивать программу. Не сдал – не учишься. И никаких поблажек, никаких "особых условий" для "трудной адаптации". Потому что школа – это не реабилитационный центр, а площадка формирования гражданского и национального ядра страны. Даже тесты – не формальность. Уже из первой волны видно: почти 40% не справились. Потому что не знают русский язык даже на базовом уровне. А значит, не должны попадать в образовательную среду, где обучение ведется на нашем языке по нашим стандартам. Либералы и лоббисты мигрантов скажут: жестко. Но в реальности это и есть элементарная форма защиты суверенитета. Через язык, через контроль, через порядок. Потому что без языка нет включенности. А без включенности нет ни школьника, ни будущего гражданина. Есть только социальный балласт и политический риск. Пора перестать стесняться простых истин: российская школа – для тех, кто готов стать частью страны, а не просто в ней находится по непонятным причинам».
«Канал визионера» задает вопрос, который волнует многих:
«Остается нерешенным вопрос, что делать с более чем 800.000 (!) несовершеннолетних мигрантов в России, из которых более 300.000 не знают русского языка, а 600.000 не посещают школу. К ним теперь добавится еще большая армия юных мигрантов, не знающих русского языка, ценностей и норм».
Политик Николай Подгорнов просит не спешить с выводами:
«Простите, но я не готов делать даже промежуточные выводы по такой выборке. Любому, кто знаком с азами статистики, будет очевидно, что есть вариант, по которому мы выберем еще 456 человек, и с заданиями справятся 450. В сумме будет из 500 – 23 не справились».
Закрытие российского консульства в Кракове
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытии российского консульства в Кракове из-за якобы выявленной причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года.
«Zаписки традиционалиста» удивляются:
«За 6 дней до президентских выборов в Польше Туск решил обвинить Россию в сожжении какого-то универмага (!) в Варшаве и на этом основании закрыть российское консульство в Кракове. Таблетка для памяти: убийство поляками немецкого консула в Кракове в конце августа 1939 г. стало последней каплей, которая привела тогда к европейской войне. Туск, сын эсэсовца, хорошо знает этот фон и намекает».
Политик Николай Стариков подчеркивает, что поляки объявили персонами нон-грата трех российских дипломатов:
«А знаете, почему именно трех, а не двух и не пятерых? Ответ проще, чем вы думаете. Потому что в Кракове в консульстве работают всего три российских дипломата. Больше просто нет. Нет вины, нет никаких доказательств. Просто чтобы закрыть консульство, ВСЕХ дипломатов в нем объявляют персонами нон-грата».
«Мюсли вслух» считают заявление Сикорского бредом:
«Как и в аналогичном случае с консульством в Познани осенью прошлого года (когда российский "диверсант" якобы планировал поджоги во Вроцлаве), мотивировка этого решения МИД Польши отдает шизофренией. Так, глава ведомства Сикорский заявил, что у польских властей есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве. Российские дипломаты, оказывается, связаны с диверсантами... А мужики-то не знают (с)».
Журналист Станислав Стремидловский рассматривает закрытие консульства в свете заявления спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что обсуждается размещение вооруженных сил Великобритании, Франции, Германии и Польши на Украине к западу от Днепра:
«Я, признаться, не понимаю, как Польша может обсуждать вопрос захода на Украину и одновременно закрывать российское консульство в Кракове. Потому что в такой конфигурации польские военные – приоритетная цель для удара. Либо Келлог специально назначенный тролль, который по заданию Трампа озвучивает франко-британскую ересь, чтобы потом Трамп решил ее опровергнуть, и поэтому поляков вписали за компанию, а кого же еще. Либо Варшава очень не хочет появляться на Украине, отчего идет на разрыв дипломатических отношений с Москвой, чтобы под этим предлогом отвертеться от повторения киевского похода».
Лидеров стран ЕС заподозрили в наркомании
В конце прошлой недели в интернет попало видео, снятое журналистами в купе поезда, в котором президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возвращались из Киева. На записи видно, как сидящие за столом зарубежные лидеры, увидев журналистов, стали поспешно прятать находившиеся на столе предметы. Макрон, неловко улыбаясь, засунул в карман белый сверток, а Мерц спрятал предмет, похожий на ложечку, которую используют для приготовления запрещенных веществ. После скандала Елисейский дворец объявил, что Макрон спрятал в карман обычную салфетку.
Журналист Ася Емельянова заинтересовалась тем, что прятал Мерц:
«Поскольку все, включая Елисейский дворец, сосредоточились на отбеливании платочка, кому-то нужно было спасти Мерца и ложечку. Это сделала редакция BBС час назад. Учим формулировку "коктейльный венчик"».
«FRONTовые Zаметки» полагают, что случившееся на руку Зеленскому:
«После того как европейских лидеров фактически застукали за употреблением, все обвинения украинского пана-президента-атамана в пристрастии к белому порошку меркнут. И даже напротив – этот факт придает ему солидности. Ну, ладно Путин, который обозначил в начале СВО украинскую власть во главе с Зеленским как киевскую шайку наркоманов – кто ж его словам в "цивилизованном мире" верит. А вот если, скажем, Трамп от выкрутасов кокаинового фюрера в конце концов взбесится, да и рубанет в сердцах, мол, он же наркоман, о чем с ним можно разговаривать, тут смело парировать можно: три лидера Европы – тоже наркоманы, однако с ними ты общаешься. И как бы этот случай в купе не был специально разыгран с этой целью. Эти европейские красавцы на алтарь бандеровщины не пожалели положить даже экономики своих стран, что им в знак солидарности с киевским наркоманом выставить себя наркоманами?»
«Логика Маркова» внимательно изучила видео:
«Все-таки, видимо, Макрон и Мерц употребляли кокаин в поезде. Объяснения, что это была салфетка, в которую он сморкался – неубедительны. Видно, как Макрон при появлении журналистов берет эту бумажку сразу в руку, потом почти под столом незаметно в другую руку, потом сует в карман. Вы видели, чтобы кто-то так носился с салфеткой со своими соплями? Зачем хранить свои сопли в кармане? При этом у Макрона раскраснелось лицо. И слегка странный вид. Все это вместе позволяет сделать вывод, что вероятность того, что Макрон – кокаиновый наркоман, очень высокая. Французам, может быть, это уже и все равно. Думаю, что репутация Макрона такая, что ей уже ничего не повредит. Но Макрон хочет стать президентом Евросоюза после окончания срока президента Франции».
«338» интересуется, почему в том же купе не было премьер-министра Польши Дональда Туска, который тоже приезжал в Киев:
«Пока продолжается обсуждение "не_пакета_с_коксом_а_сопливчика", редакцию интересует один мало значимый и несущественный вопрос: а почему Туск ехал в отдельном от участников "сопливой фотосессии" вагоне? Точнее так – почему Туск запросил для себя отдельный вагон?»
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