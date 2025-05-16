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В конце прошлой недели президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Российскую делегацию возглавил помощник российского президента Владимир Мединский, как и в 2022 году. Украинцы прибыли в Турцию во главе с Владимиром Зеленским и сразу отправились на встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Россияне ждали их весь день, но в четверг переговоры так и не начались. Было объявлено, что Зеленского на встрече не будет, украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также в Стамбуле находится делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио. Начало переговоров России и Украины ожидается после полудня.

«Что дальше?» напоминает, что Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии:

«Украина, а точнее ее переговорная группа, переходит от жесткой риторики невозможности диалога без "полного вывода российских войск" к линии минималистских ожиданий. Уже не НАТО, не репарации, не гарантии безопасности – всего лишь месяц без обстрелов. Формально – пауза. По сути – попытка зафиксировать фронт в момент, когда нарастают опасения, что он может не устоять без экстренного вмешательства извне. Такой поворот в риторике – не внутренний украинский выбор, а реакция на рассыпающееся американское лидерство. При Байдене Вашингтон был не просто спонсором, но архитектором всего украинского позиционирования: через оружие, финансовые трансферты, медийную упаковку. С приходом Трампа этот паттерн рассыпается. Он не верит в концепт "демократического форпоста", а смотрит на конфликт как на неэффективный бизнес-актив. Его окружение (в том числе Рубио) сигнализирует Европе: либо вы берете процесс в руки, либо он захлопывается. В этом контексте настойчивость Киева и ЕС в вопросе немедленного перемирия – это уже не игра на опережение, а страх перед политическим вакуумом».

«Темник» комментирует слова помощника российского президента Юрия Ушакова о том, что встреча в Стамбуле – это именно возобновление переговоров 2022 года:

«Россия рассматривает свое предложение относительно встречи в четверг в Стамбуле не как начало нового переговорного процесса, а как "возобновление" стамбульского раунда 2022 года. Но, что важно, с учетом "реальной ситуации". К последней, безусловно, относится и конституционный статус новых российских территорий. И, как сказал ранее Путин, тот факт, что российские войска вполне уверенно наступают по всей линии фронта. Трамп по итогам российского предложения уже высказался, что этот день (возобновления переговоров) станет "потенциально великим" для России и Украины. Приходится констатировать, что Россия вновь одержала верх на дипломатическом треке».

«Great Financial War» отмечает, что каждое следующее предложение Украине будет хуже предыдущего:

«Нынешнее хуже, чем в 22. Дальше будет хуже, чем сегодня. Однако Зеленский и еврохозяева не сдаются и пытаются еще что-то лаять… хотя 404 уже находится на тех самых переговорах без предварительных условий, которые они себе сами запретили. Не хотят хохлы отдавать 4 отвернувшихся от них региона – Россия заберет еще 4… без США это лишь вопрос времени. К слову, Трампа вполне устраивает делегация из России, судя по заявлениям. Если для Зеленского важнее рейтинг (а всегда было так), а не сохранение Украины и ее граждан, то он и его делегация откажутся от ультиматума России. Никто не ждет такого сейчас, но если крайним будет Зеленский, а Трамп все для этого делает, то уже сейчас логично с России снимать санкции».

«АДЕКВАТ Z» не понимает, на что рассчитывает Киев:

«Нет большого смысла разбирать мало-мальски подробно стамбульскую клоунаду длиной в целый день. Вполне достаточно по этому случаю вспомнить давние слова Верховного по близкому поводу: кто захотел утонуть, тому помочь невозможно. Закапывают себя сами, и не только хохлы, но и все, кто их подпирает. Каждым словом, каждой интонацией, каждым жестом, каждым решением. Верят, что эта линия позволит вымутить хоть что-то. В глубине своего заблуждения убедятся достаточно скоро. Фронт тем временем продолжает свою работу и будет ее продолжать, пока она – в стамбулах ли, на земле ли – не даст всех необходимых нам результатов».

