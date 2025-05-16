По словам Зеленского, он направляет переговорщиков в Стамбул из уважения к президентам США и Турции Дональду Трампу и Реджепу Эрдогану и из стремления достичь первых шагов к деэскалации. Он отметил, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня.

Зеленский добавил, что если Россия не продемонстрирует реальной готовности к завершению конфликта, то Украина будет добиваться введения жестких санкций против Москвы.

15 мая в первом же комментарии относительно переговоров Зеленский начал обвинять Россию. На этот раз ему не понравился состав делегации из Москвы, которую Зеленский счел «бутафорной». Политологи уверены, что украинский лидер «обиделся» на то, что Владимир Путин наплевал на его приглашение к личной встрече. При этом было очевидно, что российский президент не готов разговаривать с нелегитимным Зеленским.

Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН объяснил, почему на данном этапе не подразумевается личная встреча Путина и Зеленского.

«Путин сам говорил, что Зеленского мы не видим в качестве легитимного руководителя страны. В каком качестве он будет встречаться? Как актер? Было официальное заявление с нашей стороны о том, что Зеленский не может ничего подписывать», - пояснил он.

Несмотря на такое шаткое положение, Зеленский продолжает делать громкие заявления относительно российских территорий. Накануне на пресс-конференции в Анкаре он заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.

Заявление Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов является истерикой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

ТРАМП И ЕГО ВСТРЕЧА

Теперь уже точно ясно, что российский лидер Владимир Путин в Стамбул в ближайшее время не прилетит. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также уточнил, что и встреч с американским коллегой не запланировано.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами оценил состав российской делегации и иронично ответил на вопрос, почему «они с Путиным» все-таки не приехали в Стамбул для участия в переговорах.