«Истерика или ультиматум?»: Чем закончатся переговоры России и Украины в Стамбуле
Мединский заявил, что делегация РФ 16 мая будет ожидать украинскую с 10 утра, накануне вечером Зеленский утвердил состав делегации из Киева и сделал ряд «истерических» заявлений. Трамп же по-прежнему ждет личной встречи с Путиным.
Переговоры российской и украинской делегаций перенеслись на сутки. Российская сторона была готова сесть за стол переговоров уже утром 15 мая, однако так и не дождалась коллег из Киева. «Ожидание» сопровождалось резкими заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского и громкими обещаниями президента США Дональда Трампа.
Теперь предполагается, что переговоры начнутся 16 мая в 10 утра. Владимир Мединский, который возглавил делегацию из Москвы, заявил журналистам, что российская сторона «готова к работе».
«С утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе», — уточнил он.
ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО СОСТАВ
При этом окончательный состав украинской делегации был утвержден Зеленским буквально накануне, ее возглавил глава оборонного ведомства Рустем Умеров, туда вошли 12 человек. Сам Зеленский успел встретиться с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре.
По словам Зеленского, он направляет переговорщиков в Стамбул из уважения к президентам США и Турции Дональду Трампу и Реджепу Эрдогану и из стремления достичь первых шагов к деэскалации. Он отметил, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня.
Зеленский добавил, что если Россия не продемонстрирует реальной готовности к завершению конфликта, то Украина будет добиваться введения жестких санкций против Москвы.
15 мая в первом же комментарии относительно переговоров Зеленский начал обвинять Россию. На этот раз ему не понравился состав делегации из Москвы, которую Зеленский счел «бутафорной». Политологи уверены, что украинский лидер «обиделся» на то, что Владимир Путин наплевал на его приглашение к личной встрече. При этом было очевидно, что российский президент не готов разговаривать с нелегитимным Зеленским.
Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН объяснил, почему на данном этапе не подразумевается личная встреча Путина и Зеленского.
«Путин сам говорил, что Зеленского мы не видим в качестве легитимного руководителя страны. В каком качестве он будет встречаться? Как актер? Было официальное заявление с нашей стороны о том, что Зеленский не может ничего подписывать», - пояснил он.
Несмотря на такое шаткое положение, Зеленский продолжает делать громкие заявления относительно российских территорий. Накануне на пресс-конференции в Анкаре он заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
Заявление Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов является истерикой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.
ТРАМП И ЕГО ВСТРЕЧА
Теперь уже точно ясно, что российский лидер Владимир Путин в Стамбул в ближайшее время не прилетит. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также уточнил, что и встреч с американским коллегой не запланировано.
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами оценил состав российской делегации и иронично ответил на вопрос, почему «они с Путиным» все-таки не приехали в Стамбул для участия в переговорах.
«Я вообще сказал: зачем ему ехать, если я не поеду? А я не собирался ехать. Я бы мог поехать, но не планировал. И я сказал: не думаю, что он поедет, если меня там не будет. И, как оказалось, был прав. Но у нас там есть люди», - сказал Трамп.
Трамп заявил, что не разочарован уровнем представляющей Россию делегации, которая прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
При этом, по его словам, урегулирование конфликта невозможно без его личной встречи с Путины.
«Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным», — отметил Трамп.
Ожидается, что 16 мая к переговорам России и Украины присоединятся коллеги из США. Так, госсекретарь США Марко Рубио возглавит американскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной, сообщает агентство Anadolu.
Ожидается, что вместе с Рубио в Стамбул участвовать в переговорах будет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Также сообщается, что со стороны Турции в переговорах примет участие министр иностранных дел Хакан Фидан.
ПЕРЕГОВОРЫ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
Москва рассматривает прямые переговоры России и Украины в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года. Об этом заявил глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, делегация России «настроена на конструктивный лад, поиск возможных развязок и точек соприкосновения». Также Мединский считает, что переговорщики, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным, обладающими необходимыми компетенциями и полномочиями.
Задачей прямых контактов с Украиной он назвал установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта.
При этом политологи призывают не ждать грандиозных результатов от первой прямой встречи сторон за три года.
Украинский лидер Владимир Зеленский сделает все, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле, поэтому не стоит рассчитывать на позитивные результаты встречи, заявил НСН председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Мы выдвинули свои условия, другие условия не приведут к долгожданному миру в долгосрочной перспективе. Заморозка конфликта нам не нужна. Чтобы переговоры привели к нужному результату, нужно устранить киевский режим, выбрать для управления на Украине более вменяемых политиков, которые сели бы за стол переговоров», - отметил он.
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут закончиться позитивно, если Киев, Франция, Великобритания и Германия откажутся от ультиматумов в адрес России, Москва свои условия озвучивала неоднократно, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
«Украина находится под контролем западных стран. Если с той стороны будет проявлена воля к достижению каких-нибудь результатов, результаты будут. Если продолжатся смешные ультиматумы в адрес России, о чем можно говорить? Макрон, Стармер и Мерц выглядят смешно, выдвигая какие-то свои условия. Если такая тактика продолжится, никаких результатов на переговорах не будет. Это зависит в решающей мере не от нас, мы были готовы к мирным переговорам изначально», - заключил собеседник НСН.
29 марта 2022 года прошла встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Официально переговоры были заморожены по инициативе украинской стороны, в октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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