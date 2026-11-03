Умерла дочь Аркадия Райкина, актриса Екатерина Райкина
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина умерла в больнице на 88-м году жизни. Об этом пишет ТАСС. Причина смерти не раскрывается.
Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье актеров Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе. В 1959-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Там провела порядка 50 лет.
Среди ее известных театральных работ выделяются роли в спектаклях «Принцесса Турандот», «Дамы и гусары», «Мещанин во дворянстве», «Антоний и Клеопатра» и «Идиот».
Также Екатерина Райкина снималась в кино, в частности в фильмах «Благочестивая Марта» и «Дамы и гусары».
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