Умерла дочь Аркадия Райкина, актриса Екатерина Райкина

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье актеров Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе. В 1959-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Там провела порядка 50 лет.



Среди ее известных театральных работ выделяются роли в спектаклях «Принцесса Турандот», «Дамы и гусары», «Мещанин во дворянстве», «Антоний и Клеопатра» и «Идиот».



Также Екатерина Райкина снималась в кино, в частности в фильмах «Благочестивая Марта» и «Дамы и гусары».

