Тандем и «сарафан»: Как «Битва моторов» заработала миллиард
После успеха в «Битве моторов» Юру Борисова и Ивана Янковского, вполне вероятно, вместе позовут работать в другие многообещающие проекты, сказал НСН Роман Исаев.
То, что фильм «Битва моторов» заработал миллиард, стало неожиданным и очень приятным результатом, показавшим, что миллиардных сборов в российском прокате могут достигать не только сказки, но и фильмы в других жанрах. Об этом НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фильм «Битва моторов» режиссера Ильи Малинина, вышедший на широкий экран 8 октября, собрал более миллиарда рублей. Исаев назвал результат картины приятной неожиданностью и поздравил авторов фильма с этим достижением.
«Стоит только порадоваться тому, что картина снискала заслуженный и долгоиграющий успех у зрителей. То, что миллиардная отметка сегодня преодолена, — это большое достижение для картины. Определенный скепсис у индустрии, конечно, был, потому что историческое кино, автогонки — это достаточно редкий жанр для нашего кинопрома. Шансы заработать миллиард у «Битвы моторов» оценивались существенно ниже 50% вероятности. То, что лента собрала миллиард, не может не радовать — этот результат показал, что помимо сказок “миллиардеры” могут появляться и в других жанровых сегментах», — сказал Исаев.
Собеседник НСН также пояснил, что позволило «Битве моторов» достичь миллиардных сборов.
«Успеху ленты поспособствовало, во-первых, то, что в картине сыграли Юра Борисов и Иван Янковский — два молодых, ярких и любимых актера. Во-вторых, свою лепту внесла большая, мощная, интересная, креативная и изобретательная рекламная кампания. В-третьих, миллиардные сборы — безусловно, также заслуга зрительского “сарафана”, который позволил картине держаться с достаточно умеренным падением на протяжении всех недель проката. Все это дало очень хорошую крепкую динамику и позволило прийти к миллиардной отметке», — добавил эксперт.
Также Исаев допустил, что после успеха в «Битве моторов» Борисова и Янковского вместе позовут в другие многообещающие проекты.
«Конечно, и Янковский, и Борисов по отдельности также представляют собой ценность и фундамент для потенциального кассового успеха. Они очень органично сработались вдвоем, потому что в целом картина получилась. Видно, что в кадре они действительно дают очень яркую игру, хороший творческий дуэт, поэтому вполне вероятно, что их вдвоем позовут в какие-то другие проекты», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение эксперт предположил, как на сборы «Битвы моторов» повлияли дата старта и конкурентная среда.
«Картина вышла в хорошую дату, в начале октября, когда каких-то крупных и сопоставимых по мощи проектов не было. Чуть ранее вышла “Девятая планета” с тем же Борисовым, которая тоже достаточно неплохо собрала, хотя где-то и недобрала в разрезе своих кассовых сборов, постепенно подползая к полумиллиардной отметке. У “Битвы моторов” более универсальный жанровый охват и интерес аудитории, причем картина показывала положительную динамику не только в выходные, но и в будние дни», — заключил он.
Ранее кинокритик Сергей Сычев заявил, что эксперты в целом положительно оценили фильм «Битва моторов», однако просмотр его с детьми чреват «неудобными вопросами».
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