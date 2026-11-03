То, что фильм «Битва моторов» заработал миллиард, стало неожиданным и очень приятным результатом, показавшим, что миллиардных сборов в российском прокате могут достигать не только сказки, но и фильмы в других жанрах. Об этом НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Фильм «Битва моторов» режиссера Ильи Малинина, вышедший на широкий экран 8 октября, собрал более миллиарда рублей. Исаев назвал результат картины приятной неожиданностью и поздравил авторов фильма с этим достижением.

«Стоит только порадоваться тому, что картина снискала заслуженный и долгоиграющий успех у зрителей. То, что миллиардная отметка сегодня преодолена, — это большое достижение для картины. Определенный скепсис у индустрии, конечно, был, потому что историческое кино, автогонки — это достаточно редкий жанр для нашего кинопрома. Шансы заработать миллиард у «Битвы моторов» оценивались существенно ниже 50% вероятности. То, что лента собрала миллиард, не может не радовать — этот результат показал, что помимо сказок “миллиардеры” могут появляться и в других жанровых сегментах», — сказал Исаев.

Собеседник НСН также пояснил, что позволило «Битве моторов» достичь миллиардных сборов.