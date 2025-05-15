«Удар по Зеленскому»: Путин отправил на переговоры в Стамбул «мощную» делегацию
В Стамбул не прилетели Путин и Трамп, но состав делегации от РФ назвали «мощным». В графике Эрдогана на 15 мая также нет встреч с делегациями РФ и Украины, Зеленский направился в Анкару.
Президент России Владимир Путин накануне утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Российский президент, как и ожидалось, в Турцию не полетит. После этого стало известно, что американский лидер Дональд Трамп тоже не приедет на переговорное мероприятие, передает Reuters.
«Хотя Путин никогда не подтверждал своего личного присутствия на переговорах в Турции, отсутствие президентов России и США снижает ожидание серьезного прорыва в переговорах о прекращении конфликта», - отмечает агентство.
В Стамбул уже прилетел самолет Специального летного отряда «Россия» Ил-62М, вероятно, с российской делегацией на борту. Президент Украины Владимир Зеленский направился в Анкару, где встретится с турецким коллегой Эрдоганом.
Переговоры в Стамбуле запланированы, как и в 2022 году, в рабочем офисе администрации президента Турции. По сведениям ТАСС, они начнутся в 10:00 мск и пройдут в закрытом режиме.
Индекс Мосбиржи (IMOEX2), отражающий динамику основной и дополнительной сессий, на вечерних торгах в среду резко ускорил снижение после публикации списка переговорщиков.
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Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав переговорной группы также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Помимо основной делегации, сформирован список экспертов, сопровождающих переговоры. В него включены первый замначальника информационного управления Генштаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по гуманитарной политике Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
Украина направила на переговоры главу Минобороны Рустема Умерова, руководителя офиса президента Андрея Ермака, дипломатического советника Игоря Жовкву и министра иностранных дел Андрея Сибигу. При этом до этого Зеленский отмечал, что будет вести переговоры «только лично с Путиным».
К встрече также намерены присоединиться представители США, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Ранее в ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп выразил надежду на то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский прибудут в Турцию на переговоры, а также допустил свое присутствие там.
«Я думал над возможностью прилететь туда, да, если буду считать, что что-то произойдет. Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда», - отметил он.
Трамп заявил, что эти переговоры «могут привести к хорошим результатам».
НЕ ЗАМАНИЛИ В ЛОВУШКУ
Несмотря на опасения СМИ из-за отсутствия в «списках» Путина и Трампа, политологи уверяют, что Россия выдвинула мощный состав делегации на предстоящие переговоры.
Так, военный корреспондент Александр Коц раскрыл важные детали про участников сегодняшних переговоров, состав он назвал «мощным».
«Такую делегацию не посылают для того, чтобы отбыть номер. Это еще один удар по шапито Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас. Но такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене, изображая игру на рояле причинным местом», - написал он.
Отдельно он выделил эксперта делегации Зорина, назвав его профессиональным переговорщиком.
«Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон Азовстали. Наравне с Алексеевым. Зорин - мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», - добавил он.
Путину наплевать на агрессивную риторику западных лидеров, составом переговорщиков продемонстрировал последовательность действий, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Попытка заманить Путина в политическую ловушку не удалась. В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в «субстантивных переговорах» - значит подставить его под удар. Тактика Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять Путина «на слабо» провалилась», - написал он.
Что касается украинской стороны, Зеленский обещал лично быть на переговорах, но сначала направился в Анкару, где планируется встреча с турецким лидером Эрдоганом. До этого Зеленский отмечал, что будет общаться только «лично с Путиным».
СМИ выяснили, что встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, программа турецкого лидера запланирована в столице - Анкаре, следует из графика мероприятий с его участием на четверг.
Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН объяснил, почему на данном этапе не подразумевается личная встреча Путина и Зеленского.
«На данный момент перспектива встречи Путина и Зеленского не просматривается. Путин сам говорил, что Зеленского мы не видим в качестве легитимного руководителя страны. В каком качестве он будет встречаться? Как актер? Было официальное заявление с нашей стороны о том, что Зеленский не может ничего подписывать», - пояснил он.
29 марта 2022 года прошла встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Официально переговоры были заморожены по инициативе украинской стороны, в октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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