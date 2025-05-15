«Удар по Зеленскому»: Путин отправил на переговоры в Стамбул «мощную» делегацию

В Стамбул не прилетели Путин и Трамп, но состав делегации от РФ назвали «мощным». В графике Эрдогана на 15 мая также нет встреч с делегациями РФ и Украины, Зеленский направился в Анкару. 

Президент России Владимир Путин накануне утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Российский президент, как и ожидалось, в Турцию не полетит. После этого стало известно, что американский лидер Дональд Трамп тоже не приедет на переговорное мероприятие, передает Reuters.

«Хотя Путин никогда не подтверждал своего личного присутствия на переговорах в Турции, отсутствие президентов России и США снижает ожидание серьезного прорыва в переговорах о прекращении конфликта», - отмечает агентство.

В Стамбул уже прилетел самолет Специального летного отряда «Россия» Ил-62М, вероятно, с российской делегацией на борту. Президент Украины Владимир Зеленский направился в Анкару, где встретится с турецким коллегой Эрдоганом.

Переговоры в Стамбуле запланированы, как и в 2022 году, в рабочем офисе администрации президента Турции. По сведениям ТАСС, они начнутся в 10:00 мск и пройдут в закрытом режиме.

Путин утвердил состав делегации России на переговоры с Украиной

Индекс Мосбиржи (IMOEX2), отражающий динамику основной и дополнительной сессий, на вечерних торгах в среду резко ускорил снижение после публикации списка переговорщиков.

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Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав переговорной группы также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Помимо основной делегации, сформирован список экспертов, сопровождающих переговоры. В него включены первый замначальника информационного управления Генштаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по гуманитарной политике Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Украина направила на переговоры главу Минобороны Рустема Умерова, руководителя офиса президента Андрея Ермака, дипломатического советника Игоря Жовкву и министра иностранных дел Андрея Сибигу. При этом до этого Зеленский отмечал, что будет вести переговоры «только лично с Путиным».

К встрече также намерены присоединиться представители США, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Ранее в ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп выразил надежду на то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский прибудут в Турцию на переговоры, а также допустил свое присутствие там.

«Я думал над возможностью прилететь туда, да, если буду считать, что что-то произойдет. Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда», - отметил он.

Трамп заявил, что эти переговоры «могут привести к хорошим результатам».

НЕ ЗАМАНИЛИ В ЛОВУШКУ

Несмотря на опасения СМИ из-за отсутствия в «списках» Путина и Трампа, политологи уверяют, что Россия выдвинула мощный состав делегации на предстоящие переговоры.

Так, военный корреспондент Александр Коц раскрыл важные детали про участников сегодняшних переговоров, состав он назвал «мощным».

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«Такую делегацию не посылают для того, чтобы отбыть номер. Это еще один удар по шапито Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас. Но такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене, изображая игру на рояле причинным местом», - написал он.

Отдельно он выделил эксперта делегации Зорина, назвав его профессиональным переговорщиком.

«Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон Азовстали. Наравне с Алексеевым. Зорин - мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», - добавил он.

Путину наплевать на агрессивную риторику западных лидеров, составом переговорщиков продемонстрировал последовательность действий, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Попытка заманить Путина в политическую ловушку не удалась. В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в «субстантивных переговорах» - значит подставить его под удар. Тактика Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять Путина «на слабо» провалилась», - написал он.

Что касается украинской стороны, Зеленский обещал лично быть на переговорах, но сначала направился в Анкару, где планируется встреча с турецким лидером Эрдоганом. До этого Зеленский отмечал, что будет общаться только «лично с Путиным».

СМИ выяснили, что встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, программа турецкого лидера запланирована в столице - Анкаре, следует из графика мероприятий с его участием на четверг.

Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН объяснил, почему на данном этапе не подразумевается личная встреча Путина и Зеленского.

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«На данный момент перспектива встречи Путина и Зеленского не просматривается. Путин сам говорил, что Зеленского мы не видим в качестве легитимного руководителя страны. В каком качестве он будет встречаться? Как актер? Было официальное заявление с нашей стороны о том, что Зеленский не может ничего подписывать», - пояснил он.

29 марта 2022 года прошла встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Официально переговоры были заморожены по инициативе украинской стороны, в октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Путиным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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