Президент России Владимир Путин накануне утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Российский президент, как и ожидалось, в Турцию не полетит. После этого стало известно, что американский лидер Дональд Трамп тоже не приедет на переговорное мероприятие, передает Reuters.

«Хотя Путин никогда не подтверждал своего личного присутствия на переговорах в Турции, отсутствие президентов России и США снижает ожидание серьезного прорыва в переговорах о прекращении конфликта», - отмечает агентство.

В Стамбул уже прилетел самолет Специального летного отряда «Россия» Ил-62М, вероятно, с российской делегацией на борту. Президент Украины Владимир Зеленский направился в Анкару, где встретится с турецким коллегой Эрдоганом.

Переговоры в Стамбуле запланированы, как и в 2022 году, в рабочем офисе администрации президента Турции. По сведениям ТАСС, они начнутся в 10:00 мск и пройдут в закрытом режиме.