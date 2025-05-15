«Переговоры в Стамбуле были прерваны не по нашей вине, все вопросы остаются, просто реалии изменились на поле боя. Эти реалии должны быть учтены. Наша позиция всем известна, она не изменилась. Для Киева и западных покровителей в худшую сторону меняются только реалии. Они теряют людей, территории, технику и деньги. Мы освобождаем территории, будем дальше это делать. Готовы ли они будут это учитывать и учитывать законные интересы России? Пока такой готовности с их стороны не было. ВСУ нарушали все перемирия. Если эта позиция поменяется, будут результаты на определенном этапе переговоров. Мы свои задачи в любом случае решим», - отметил он.

При этом Долгов подчеркнул, что многое будет зависеть от кураторов Киева в лице Франции, Германии и Великобритании.

«Переговоры – это всегда диалог. Украина находится под контролем западных стран. Если с той стороны будет проявлена воля к достижению каких-нибудь результатов, результаты будут. Если продолжатся смешные ультиматумы в адрес России, о чем можно говорить? Макрон, Стармер и Мерц выглядят смешно, выдвигая какие-то свои условия. Если такая тактика продолжится, никаких результатов на переговорах не будет. Это зависит в решающей мере не от нас, мы были готовы к мирным переговорам изначально», - заключил собеседник НСН.

Украинский лидер Владимир Зеленский сделает все, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле, поэтому не стоит рассчитывать на позитивные результаты встречи, заявил НСН председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

