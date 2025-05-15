«Без смешных ультиматумов»: В России назвали условия для сделки с Киевом
Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил НСН, что европейские кураторы Киева должны отказаться от «смешных ультиматумов» в адрес Москвы.
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут закончиться позитивно, если Киев, Франция, Великобритания и Германия откажутся от ультиматумов в адрес России, Москва свои условия озвучивала неоднократно, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Президент России Владимир Путин накануне утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. Долгов спрогнозировал возможные варианты встречи.
«Переговоры в Стамбуле были прерваны не по нашей вине, все вопросы остаются, просто реалии изменились на поле боя. Эти реалии должны быть учтены. Наша позиция всем известна, она не изменилась. Для Киева и западных покровителей в худшую сторону меняются только реалии. Они теряют людей, территории, технику и деньги. Мы освобождаем территории, будем дальше это делать. Готовы ли они будут это учитывать и учитывать законные интересы России? Пока такой готовности с их стороны не было. ВСУ нарушали все перемирия. Если эта позиция поменяется, будут результаты на определенном этапе переговоров. Мы свои задачи в любом случае решим», - отметил он.
При этом Долгов подчеркнул, что многое будет зависеть от кураторов Киева в лице Франции, Германии и Великобритании.
«Переговоры – это всегда диалог. Украина находится под контролем западных стран. Если с той стороны будет проявлена воля к достижению каких-нибудь результатов, результаты будут. Если продолжатся смешные ультиматумы в адрес России, о чем можно говорить? Макрон, Стармер и Мерц выглядят смешно, выдвигая какие-то свои условия. Если такая тактика продолжится, никаких результатов на переговорах не будет. Это зависит в решающей мере не от нас, мы были готовы к мирным переговорам изначально», - заключил собеседник НСН.
Украинский лидер Владимир Зеленский сделает все, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле, поэтому не стоит рассчитывать на позитивные результаты встречи, заявил НСН председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
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