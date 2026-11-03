В Днепропетровской области ликвидировали полковника ВСУ Илющенко

В Днепропетровской области ликвидировали полковника ВСУ Александра Илющенко. Он проходил службу в том числе во время «антитеррористической операции» против жителей Донбасса. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

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По словам источника агентства, заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ликвидировали около Павлограда.

Известно, что до начала спецоперации на Украине военнослужащий проходил службу в период проведения киевским режимом так называемой «антитеррористической операции».

Ранее силовики сообщали о ликвидации двух офицеров ВСУ после точного удара по объекту ПВО.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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