В Днепропетровской области ликвидировали полковника ВСУ Илющенко

По словам источника агентства, заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ликвидировали около Павлограда.



Известно, что до начала спецоперации на Украине военнослужащий проходил службу в период проведения киевским режимом так называемой «антитеррористической операции».



Ранее силовики сообщали о ликвидации двух офицеров ВСУ после точного удара по объекту ПВО.

