«Вышка» не нужна? В Госдуме объяснили падение выдачи образовательных кредитов
Уменьшение числа образовательных кредитов не поможет экономическому прорыву России, сказал НСН Олег Смолин.
Образовательных кредитов стали выдавать меньше из-за сокращения количества платных мест и ограничения доступа к высшему образованию, такая мера, несмотря на кажущуюся экономию, не поможет достичь экономического прорыва. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.
«Т-банк» по итогам приемной кампании 2026 года выдал 13 086 образовательных кредитов – на 55% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. По его словам, падение связано с сокращением перечня специальностей, по которым доступен кредит с господдержкой. По мнению Смолина, складывающаяся система связана с тем, что власти хотят ограничить доступ россиян к высшему образованию.
«Напомню, что количество платных учебных мест в России в приемной кампании 2026 года сократилось на 97 тысяч. Соответственно, сократились и направления, по которым введены ограничения доступного кредитования. Это общая тенденция, связанная с тем, что власти стремятся ограничить доступ к высшему образованию вообще. Это соответствует прогнозу Минтруда, который утверждает, что до 2030 года нам потребуется лишь 30% специалистов с высшим образованием и 70% специалистов со средним профессиональным образованием», — сказал Смолин.
Собеседник НСН добавил, что ограничение образовательного кредита не поможет достичь экономического прорыва.
«Попытка перевести потоки выпускников в среднее профессиональное образование очень мало влияет на увеличение подготовки рабочих кадров. На это больше влияет повышение зарплаты по некоторым рабочим специальностям. Скажем, сварщики по оплате труда сейчас сравнимы с IT-специалистами. Достаточно хорошо оплачиваются строители и некоторые другие категории. Но в целом по рабочим специальностям учатся 18% из числа тех, кто обучается в системе среднего профессионального образования. Мне представляется, что ограничение образовательного кредита — это, конечно, экономия денег, но вряд ли это поможет экономическому прорыву, который нашей стране крайне необходим. Отмечу, что студенты стремятся получить образовательные кредиты хотя бы потому, что в данный момент процент по образовательному кредиту — около 3% годовых, он выгоден с экономической точки зрения», — отметил депутат.
Ранее Смолин заявил, что сокращение платных мест оказалось главным триггером для роста цен на учебу. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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