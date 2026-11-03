Образовательных кредитов стали выдавать меньше из-за сокращения количества платных мест и ограничения доступа к высшему образованию, такая мера, несмотря на кажущуюся экономию, не поможет достичь экономического прорыва. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.

«Т-банк» по итогам приемной кампании 2026 года выдал 13 086 образовательных кредитов – на 55% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. По его словам, падение связано с сокращением перечня специальностей, по которым доступен кредит с господдержкой. По мнению Смолина, складывающаяся система связана с тем, что власти хотят ограничить доступ россиян к высшему образованию.

«Напомню, что количество платных учебных мест в России в приемной кампании 2026 года сократилось на 97 тысяч. Соответственно, сократились и направления, по которым введены ограничения доступного кредитования. Это общая тенденция, связанная с тем, что власти стремятся ограничить доступ к высшему образованию вообще. Это соответствует прогнозу Минтруда, который утверждает, что до 2030 года нам потребуется лишь 30% специалистов с высшим образованием и 70% специалистов со средним профессиональным образованием», — сказал Смолин.