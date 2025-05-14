Путин утвердил состав делегации России на переговоры с Украиной
Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Украиной. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав переговорной группы также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Помимо основной делегации, сформирован список экспертов, сопровождающих переговоры. В него включены первый замначальника информационного управления Генштаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по гуманитарной политике Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
Украина, по данным издания Radio NV, планирует направить на переговоры президента Владимира Зеленского, главу Минобороны Рустема Умерова, руководителя офиса президента Андрея Ермака, дипломатического советника Игоря Жовкву и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Зеленский уже вылетел в Анкару, где, как ожидается, пройдут переговоры.
К встрече также намерены присоединиться представители США, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, передает «Радиоточка НСН».
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