«Для России это сопряжено с определенными рисками. Если американцы будут предлагать Ирану решение экономических проблем, предоставят инвестиции, Иран может пойти на определенные уступки. Нынешний хороший уровень отношений России и Ирана связывают с тем, что Иран подвержен санкциям и ищет новые контакты для себя. Многие считают, что Иран повернется лицом к Западу, если санкции будут сняты. Трамп ощущает очень серьезную угрозу, когда Россия и Иран идут на сближение и углубление отношений. Для США это крайне раздражительный факт. Задача Трампа – приостановить сближение России и Ирана или ослабить этот процесс. Воевать с Ираном – это не тот путь для США», - объяснил он.

При этом Сафаров уверен, что в современных реалиях значительное сближение Ирана и США практически невозможно.

«Все помнят времена, когда Иран имел очень тесные отношения с США. Но я считаю, что в современных условиях у Ирана и США не могут быть гармоничные отношения. Для этого США должны изменить политику в отношении Израиля, а политика США в отношении Израиля меняться не будет, там большое израильское лобби. Любое развитие Ирана снижает «доли» других стран в регионе. Все этого боятся, особенно Израиль. Снятие санкций с Ирана приведет к корректировке баланса сил в регионе», - добавил собеседник НСН.

В апреле члены Совета Федерации большинством голосов проголосовали за принятие закона о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Договор был подписан 17 января 2025 года в Москве президентами России и Ирана, Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом. Его главная цель — расширение экономического сотрудничества, борьба с американскими санкциями и укрепление военного партнерства между двумя странами. Срок его действия — 20 лет. В тексте меморандума отдельно отмечается, что оба государства приложат усилия для поддержания безопасности в Закавказье, Центральной Азии, в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

