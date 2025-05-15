Сможет ли Трамп остановить «раздражающее» сближение России и Ирана
Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил НСН, что Трамп будет готов снять санкции с Ирана, чтобы остановить сближение с Россией.
Американский лидер Дональд Трамп хочет остановить «раздражающее» сближение России и Ирана, но для этого ему придется «отказаться» от Израиля, что маловероятно, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом Дональдом Трампом в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций, сообщил главный советник верховного лидера Ирана по политическим и ядерным вопросам Али Шамхани в интервью NBC News. Тегеран со своей стороны обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавится от запасов высокообогащенного урана, а также согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования. Сафаров рассказал, как это повлияет на отношения Ирана и России.
«Для России это сопряжено с определенными рисками. Если американцы будут предлагать Ирану решение экономических проблем, предоставят инвестиции, Иран может пойти на определенные уступки. Нынешний хороший уровень отношений России и Ирана связывают с тем, что Иран подвержен санкциям и ищет новые контакты для себя. Многие считают, что Иран повернется лицом к Западу, если санкции будут сняты. Трамп ощущает очень серьезную угрозу, когда Россия и Иран идут на сближение и углубление отношений. Для США это крайне раздражительный факт. Задача Трампа – приостановить сближение России и Ирана или ослабить этот процесс. Воевать с Ираном – это не тот путь для США», - объяснил он.
При этом Сафаров уверен, что в современных реалиях значительное сближение Ирана и США практически невозможно.
«Все помнят времена, когда Иран имел очень тесные отношения с США. Но я считаю, что в современных условиях у Ирана и США не могут быть гармоничные отношения. Для этого США должны изменить политику в отношении Израиля, а политика США в отношении Израиля меняться не будет, там большое израильское лобби. Любое развитие Ирана снижает «доли» других стран в регионе. Все этого боятся, особенно Израиль. Снятие санкций с Ирана приведет к корректировке баланса сил в регионе», - добавил собеседник НСН.
В апреле члены Совета Федерации большинством голосов проголосовали за принятие закона о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Договор был подписан 17 января 2025 года в Москве президентами России и Ирана, Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом. Его главная цель — расширение экономического сотрудничества, борьба с американскими санкциями и укрепление военного партнерства между двумя странами. Срок его действия — 20 лет. В тексте меморандума отдельно отмечается, что оба государства приложат усилия для поддержания безопасности в Закавказье, Центральной Азии, в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
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