Послание Западу? Путин посетил штабы военных в Херсонщине и ЛНР

Так, в середине марта Владимир Путин проводил совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Тогда он заслушал доклады Валерия Герасимова и еще некоторых военачальников. При этом 19 марта Путин на вертолете прилетал в Мариуполь, где осмотрел ряд объектов и пообщался с жителями города. Тогда президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых жилых микрорайонов, соцобъектов и медучреждений.

После поездки в Мариуполь глава государства объяснил, что ездил в город для контроля за восстановительными работами в новых регионах. По его словам, одно дело, когда «видишь на бумаге или на экране», другое — когда лично. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в частности посещение филармонии и общение с жителями.

В Донецкой народной республике были сильно удивлены приезду Путина в Мариуполь. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24» отмечал, что местные жители ждали и были уверены, что российский лидер посетит республику, однако его визит все равно стал неожиданным.