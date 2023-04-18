Послание Западу? Путин посетил штабы военных в Херсонщине и ЛНР
Владимир Путин посетил штаб «Днепр» в Херсонской области и штаб «Восток» в ЛНР. В Кремле уже заявили, что поездки не были запланированы, при этом Путина не сопровождали ни Шойгу, ни Герасимов.
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб группировки Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в штабе группировки войск «Днепр» Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего «Днепром» генерал-полковника Олега Макаревича, а также других военачальников. Так, президент попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.
«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», - приводит РИА Новости слова Путина.
Во время посещения штаба «Восток» Путин также заслушал доклады высокопоставленных офицеров, в том числе генерал-полковника Александра Лапина (которого публично критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров). Президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, а также передал им в дар копию иконы.
В Кремле уже успели сообщить, что рабочие поездки Владимира Путина в штабы «Днепр» и «Восток» заранее не готовились. При этом ряд журналистов отметили, что Путина, вопреки протоколу, не сопровождает ни министр обороны Сергей Шойгу, ни начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Так, в середине марта Владимир Путин проводил совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Тогда он заслушал доклады Валерия Герасимова и еще некоторых военачальников. При этом 19 марта Путин на вертолете прилетал в Мариуполь, где осмотрел ряд объектов и пообщался с жителями города. Тогда президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых жилых микрорайонов, соцобъектов и медучреждений.
После поездки в Мариуполь глава государства объяснил, что ездил в город для контроля за восстановительными работами в новых регионах. По его словам, одно дело, когда «видишь на бумаге или на экране», другое — когда лично. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в частности посещение филармонии и общение с жителями.
В Донецкой народной республике были сильно удивлены приезду Путина в Мариуполь. Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24» отмечал, что местные жители ждали и были уверены, что российский лидер посетит республику, однако его визит все равно стал неожиданным.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Путин во время визита в Мариуполь оставил несколько скрытых посланий Западу. Он отметил, что глава государства посетил главный зал местной филармонии, где и планируют провести открытый трибунал над военными преступниками Украины. По словам Рогова, зал уже подготовлен, есть трибуна для обвинения и места для адвокатов.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле «никто не поседел» из-за поездки российского лидера в Мариуполь. Он также объяснил, что Путин решил лично проконтролировать ход развития и восстановления новых территорий. По словам Пескова, это является логичным решением, сообщает «Радиоточка НСН».
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