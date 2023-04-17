«На крупный город не хватит сил»: Как далеко ВСУ смогут зайти в своем наступлении
Украинские войска будут пытаться разрезать оборону через небольшие населенные пункты, избегая затяжных боев в крупных городах, рассказал НСН Владимир Рогов.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН призвал не верить западным СМИ о возможных датах контрнаступления украинских войск, а также предположил возможный маршрут ВСУ, когда наступление все-таки начнется.
В соответствии с просочившимися в Сеть секретными документами Пентагона, планируемое контрнаступление ВСУ должно начаться 30 апреля, пишет американское издание Newsweek.
«Я не рекомендую всерьез воспринимать публикации, которые идут в западной прессе, потому что основная их цель – это изматывание нации вбросами дат. Обратите внимание: были уже не десятки, а сотни публикаций в разных информационных источниках о том, когда пойдут в наступление боевики Зеленского. Причем информация – сто процентов, написано «уверить», «совершенно секретно» и так далее. Воспринимать и верить этому не стоит по той причине, потому что, как показывает практика, их действия происходят не в тот момент, когда это озвучивалось ранее. Классический туман войны, информационно-психологическая операция для «перегруза» наших спецслужб, людей, которые анализируют информационное поле», - сказал Рогов.
Он уверен, что украинские войска не осмеляться вступать в бои за крупные города в Запорожье, и будут пытаться разрезать оборону в районе Токмака.
«Если мы говорим о Запорожском направлении, то я практически уверен, что в большие города вроде Бердянска или Мелитополя они суваться не будут. Если попытаются каким-то образом разрезать нашу оборону, дойдя до Азовского моря, то сделают это в районе Токмака, и дальше до моря, минуя крупные города, чтобы не увязнуть в боевых действиях. Хотя бы потому, что сил у них не так много, и тем более их не хватит, чтобы захватить какой-нибудь относительно крупный город», - заключил собеседник.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «лучшим вариантом» для России наступление ВСУ, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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