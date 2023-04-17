«На крупный город не хватит сил»: Как далеко ВСУ смогут зайти в своем наступлении

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН призвал не верить западным СМИ о возможных датах контрнаступления украинских войск, а также предположил возможный маршрут ВСУ, когда наступление все-таки начнется.

В соответствии с просочившимися в Сеть секретными документами Пентагона, планируемое контрнаступление ВСУ должно начаться 30 апреля, пишет американское издание Newsweek.