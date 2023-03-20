Рогов: Путин, посетив Мариуполь, оставил Западу скрытые послания

Он отметил, что глава государства посетил главный зал местной филармонии, где и планируют провести открытый трибунал над военными преступниками Украины. По словам Рогова, зал уже подготовлен, есть трибуна для обвинения и места для адвокатов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина фактически не было кортежа во время поездки в Мариуполь. В свою очередь вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что жители активно возвращаются в Мариуполь после благоустройства, сообщает НСН.

