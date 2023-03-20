Рогов: Путин, посетив Мариуполь, оставил Западу скрытые послания
Российский лидер Владимир Путин во время визита в Мариуполь в ДНР оставил несколько скрытых посланий коллективному Западу. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что глава государства посетил главный зал местной филармонии, где и планируют провести открытый трибунал над военными преступниками Украины. По словам Рогова, зал уже подготовлен, есть трибуна для обвинения и места для адвокатов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина фактически не было кортежа во время поездки в Мариуполь. В свою очередь вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что жители активно возвращаются в Мариуполь после благоустройства, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru