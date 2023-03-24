Песков: В Кремле «никто не поседел» из-за поездки Путина в Мариуполь

Он отметил, что Путин решил лично проконтролировать ход развития и восстановления новых территорий. По словам Пескова, это является логичным решением.

Ранее, 20 марта, врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что в Донецкой народной республике ждали и были уверены, что Владимир Путин посетит республику, однако его визит все равно стал неожиданным. По его словам, для жителей ДНР визит Путина стал радостным событием и вызывает гордость, сообщает НСН.

