Песков: В Кремле «никто не поседел» из-за поездки Путина в Мариуполь

В Кремле «никто не поседел» из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Мариуполь. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Путин решил лично проконтролировать ход развития и восстановления новых территорий. По словам Пескова, это является логичным решением.

Ранее, 20 марта, врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что в Донецкой народной республике ждали и были уверены, что Владимир Путин посетит республику, однако его визит все равно стал неожиданным. По его словам, для жителей ДНР визит Путина стал радостным событием и вызывает гордость, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МариупольВладимир Путин

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