Путин принял доклады офицеров в штабе Национальной гвардии «Восток» в ЛНР

Президент Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», передает пресс-служба Кремля.

Путин посетил штаб группировки «Днепр» на Херсонском направлении

«Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике», — говорится в сообщении.

Генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры представили главе государства свои доклады об обстановке на этом участке.

Ранее Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, напоминает Газета.ру.

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