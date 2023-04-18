Путин принял доклады офицеров в штабе Национальной гвардии «Восток» в ЛНР
18 апреля 202308:13
Президент Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», передает пресс-служба Кремля.
«Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике», — говорится в сообщении.
Генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры представили главе государства свои доклады об обстановке на этом участке.
Ранее Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, напоминает Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru