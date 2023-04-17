Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска

Развитие ситуации вокруг Артемовска не обсуждалось в ходе встречи президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос. До этого сообщалось, что в ходе встречи министр обороны рассказал о ходе учений Тихоокеанского флота. Шойгу заявил, что участвующие в проверке силы находятся в состоянии полной боевой готовности, и на сегодняшние дни выполняют учебно-боевые задачи. Среди них - стрельбы и тактические учения.