Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
Развитие ситуации вокруг Артемовска не обсуждалось в ходе встречи президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос. До этого сообщалось, что в ходе встречи министр обороны рассказал о ходе учений Тихоокеанского флота. Шойгу заявил, что участвующие в проверке силы находятся в состоянии полной боевой готовности, и на сегодняшние дни выполняют учебно-боевые задачи. Среди них - стрельбы и тактические учения.
Также спустя месяц после государственного визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина в Кремль прибыл министр обороны КНР Ли Шанфу. Президент России Владимир Путин накануне провел встречу с министром, официальное мероприятие организовали в выходной день, несмотря на праздник Пасхи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru