Генштаб ВСУ признал успех российских войск в битве за Артемовск
Генеральный штаб ВСУ оценил ситуацию в битве за стратегически важный город Артемовск (Бахмут). Сообщение появилось в соцсетях оборонного ведомства Украины.
Генштаб отметил продвижение подразделений РФ в Артемовске и его окрестностях. Результаты наступления России в ведомстве назвали «частичным успехом».
В украинской армии заявили, что штурм города продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал о последствиях потери Артемовска. По его словам, в случае утраты города Киев столкнется с давлением международного сообщества.
Солдаты ВСУ бегут с позицией и не хотят воевать. Такое заявление сделал ветеран армии США Ноктис Дрейвен, пишет НСН.
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