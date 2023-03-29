Генштаб ВСУ признал успех российских войск в битве за Артемовск

Генеральный штаб ВСУ оценил ситуацию в битве за стратегически важный город Артемовск (Бахмут). Сообщение появилось в соцсетях оборонного ведомства Украины.

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Генштаб отметил продвижение подразделений РФ в Артемовске и его окрестностях. Результаты наступления России в ведомстве назвали «частичным успехом».

В украинской армии заявили, что штурм города продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал о последствиях потери Артемовска. По его словам, в случае утраты города Киев столкнется с давлением международного сообщества.

Солдаты ВСУ бегут с позицией и не хотят воевать. Такое заявление сделал ветеран армии США Ноктис Дрейвен, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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