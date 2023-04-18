Путин посетил штаб группировки «Днепр» на Херсонском направлении
18 апреля 202307:28
Президент Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Об этом сообщили в Кремле.
«Владимир Путин ... заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича», — отмечается в сообщении.
Также свои доклады главе государства представили другие военачальники, пишет Ura.ru.
Ранее российский лидер совершил рабочую поездку в Тулу и посетил завод «Тулажелдормаш», напоминает Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru