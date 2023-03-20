Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным

В Донецкой народной республике ждали и были уверены, что российский лидер Владимир Путин посетит республику, однако его визит все равно стал неожиданным. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

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По его словам, для жителей ДНР визит Путина стал радостным событием и вызывает гордость. Пушилин отметил, что жители ждали этого момента с 2014 года.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина фактически не было кортежа во время поездки в Мариуполь. В свою очередь вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что жители активно возвращаются в Мариуполь после благоустройства, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВладимир Путин

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