Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным

По его словам, для жителей ДНР визит Путина стал радостным событием и вызывает гордость. Пушилин отметил, что жители ждали этого момента с 2014 года.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина фактически не было кортежа во время поездки в Мариуполь. В свою очередь вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что жители активно возвращаются в Мариуполь после благоустройства, сообщает НСН.

