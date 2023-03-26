Путин раскрыл планы своей поездки в Мариуполь

«Пора было уже посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно», — пояснил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, «одно дело, когда видишь на бумаге или на экране», другое — когда лично.

Также российский лидер сравнил новый жилой комплекс «Невский» в Мариуполе с московским или петербургским жильем.

«Это такой квартал, он ничем не отличается от хорошего московского квартала, либо питерского. Это хороший уровень», — считает российский президент.

По его словам, он не пристегивался, когда совершал автопоездку по Мариуполю, чтобы можно было быстро покинуть автомобиль в случае необходимости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что в Кремле «никто не поседел» из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Мариуполь, приводит его слова РИА Новости.



