Путин раскрыл планы своей поездки в Мариуполь
Президент России Владимир Путин рассказал, что ездил в Мариуполь для контроля за восстановительными работами в новых регионах.
«Пора было уже посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно», — пояснил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, «одно дело, когда видишь на бумаге или на экране», другое — когда лично.
Также российский лидер сравнил новый жилой комплекс «Невский» в Мариуполе с московским или петербургским жильем.
«Это такой квартал, он ничем не отличается от хорошего московского квартала, либо питерского. Это хороший уровень», — считает российский президент.
По его словам, он не пристегивался, когда совершал автопоездку по Мариуполю, чтобы можно было быстро покинуть автомобиль в случае необходимости.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что в Кремле «никто не поседел» из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Мариуполь, приводит его слова РИА Новости.
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