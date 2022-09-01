«Просим за стол»: Запад выбирает между имиджем и эскалацией на Украине

«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации», — говорится в публикации.

Обозреватели призвали избегать такого сценария любыми способами, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт. Они подчеркнули, что Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS.

Так, российские власти не раз заявляли, что на Украине против России воюет Запад. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что НАТО ведет войну против России на территории Украины, а киевские власти предоставили альянсу свою территорию и людей. На этом фоне генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн 31 августа заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России. По его словам, российские военно-воздушные силы имеют значительный потенциал, что представляет угрозу для НАТО. Также он отметил силу сухопутных войск России.