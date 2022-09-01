«Просим за стол»: Запад выбирает между имиджем и эскалацией на Украине
В западной прессе все чаще звучат мнения о том, что поставки вооружений Украине могут спровоцировать более масштабный конфликт. Однако Зеленский назад не сдает, а страны «третьего мира» - внимательно смотрят.
Появление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs. Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.
«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации», — говорится в публикации.
Обозреватели призвали избегать такого сценария любыми способами, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт. Они подчеркнули, что Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS.
Так, российские власти не раз заявляли, что на Украине против России воюет Запад. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что НАТО ведет войну против России на территории Украины, а киевские власти предоставили альянсу свою территорию и людей. На этом фоне генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн 31 августа заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России. По его словам, российские военно-воздушные силы имеют значительный потенциал, что представляет угрозу для НАТО. Также он отметил силу сухопутных войск России.
«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», — сказал Цорн и подчеркнул, что большая часть российского флота даже не была развернута на Украине.
Как заявлял зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», если страны Запада вмешаются в конфликт на Украине, то получат по заслугам. По его словам, Россия в ответ нанесет сокрушительный удар из всех видов новейшего оружия.
«Если они хоть на метр продвинутся на территорию Украины, с целью оказания помощи ВСУ Украины в борьбе с нами, по ним будет нанесен сокрушительный удар изо всех видов новейшего оружия, в том числе, независимо от того, страна это блока НАТО или нет. Они были предупреждены и получат по полной», - говорил Швыткин.
Между тем спецоперация на Украине длится уже больше полугода. Как отметил председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо 1 сентября, победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада. Он указал, что успехи в спецоперации покажут миру, что Москва может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.
«Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?» — приводит Yle слова Халла-ахо.
Тем временем мирное разрешение конфликта на Украине все больше кажется невозможным. На этом фоне бывший президент Украины Виктор Ющенко в беседе с «Украинской правдой» рассказал, что лидеры стран Евросоюза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, однако им это не удалось.
«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол, садись за стол [переговоров – прим. НСН], потом разберемся», — сказал он.
Так, переговоры между Россией и Украиной не идут длительное время. Бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью Times Radio заявлял, что Киев находится в безвыходном положении, а единственный вариант для него закончить конфликт на Украине заключается в возобновлении переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Россия не проиграет ни при каких обстоятельствах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+46 321 / сут.
Умерли
384 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+39 054 / сут.
- Местные власти сообщили о высадке украинского десанта в районе Энергодара
- СМИ: США помогают Украине планировать контрнаступление
- Юрист предупредила о возможной потере имущества владельцев гаражей, использующих их не по назначению
- Синоптик Тишковец призвал не ждать классического бабьего лета в сентябре
- Ющенко рассказал, что лидеры ЕС убеждали Зеленского пойти на переговоры
- СМИ: Появление военных НАТО на Украине может привести к ядерной войне
- Генеральный инспектор ВС Германии: потенциал российской армии не стоит недооценивать
- 3 тысячи западных брендов поставили бизнес на паузу в РФ
- В Финляндии испугались победы России в спецоперации
- Матвиенко заявила о достаточности ресурсов для завершения спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru