В Финляндии испугались победы России в спецоперации
В Финляндии выразили опасения относительно того, что Москва может одержать победу в ходе специальной военной операции над Украиной.
Об этом в эфире YLE заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Юсси Халла-ахо. По его словам, Европа, и Соединенные Штаты поддерживают Киев «в военном, экономическом, политическом и моральном плане». По словам депутата, именно так ситуацию интерпретирует и Россия.
Халла-ахо призвал задуматься о том, что произойдет, если победу в конфликте одержит Россия и как это отразится на имидже Европы и всего Запада, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим.
Председатель комитета не исключил, что если РФ добьется результата, «который она может интерпретировать как победу», это спровоцирует новую войну с задержкой в несколько лет.
Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России достаточно ресурсов для успешного завершения специальной военной операции на Украине.
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