В Финляндии испугались победы России в спецоперации

Об этом в эфире YLE заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Юсси Халла-ахо. По его словам, Европа, и Соединенные Штаты поддерживают Киев «в военном, экономическом, политическом и моральном плане». По словам депутата, именно так ситуацию интерпретирует и Россия.

Халла-ахо призвал задуматься о том, что произойдет, если победу в конфликте одержит Россия и как это отразится на имидже Европы и всего Запада, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим.

Председатель комитета не исключил, что если РФ добьется результата, «который она может интерпретировать как победу», это спровоцирует новую войну с задержкой в несколько лет.

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России достаточно ресурсов для успешного завершения специальной военной операции на Украине.

