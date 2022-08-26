СМИ: Папа римский поддерживает мнение о вине НАТО в конфликте вокруг Украины
Папа римский поддерживает мнение, что Североатлантический альянс несет ответсвенность за начало спецоперации России на Украине, сообщает Foreign Affairs.
Как говорится в статье, позиция Москвы заключается в том, что Вашингтон и Запад ведут прокси-войну на Украине, а пантифик согласен с этим утверждением.
При этом в западных странах еще не утихают споры о вине НАТО в эскалации конфликта. Там считают, вступление Киева в Европейский союз или НАТО было бы «оскорблением истории и достоинства России».
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