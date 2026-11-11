СМИ: В ЕС считают нереалистичным скорое вступление Украины в блок

Вступление в ЕС — важная цель для Киева. Однако в самом объединении к этому относятся скептически. Более десятка дипломатов и чиновников в частных беседах указывали на серьезные препятствия, которые предстоит преодолеть.



Председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус добавил, что во многих странах политики не ожидают включение Украины в Евросоюз в ближайшие 10 лет.



Ранее ЕС подготовил осторожный план переговоров о вступлении Киева в объединение.

