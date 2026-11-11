СМИ: В ЕС считают нереалистичным скорое вступление Украины в блок

Европейские чиновники не считают реалистичным сценарий, при котором Украина вступит в Евросоюз в течение ближайших нескольких лет. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

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Вступление в ЕС — важная цель для Киева. Однако в самом объединении к этому относятся скептически. Более десятка дипломатов и чиновников в частных беседах указывали на серьезные препятствия, которые предстоит преодолеть.

Председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус добавил, что во многих странах политики не ожидают включение Украины в Евросоюз в ближайшие 10 лет.

Ранее ЕС подготовил осторожный план переговоров о вступлении Киева в объединение.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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