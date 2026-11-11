Психолог объяснила, почему люди после 28 лет боятся новых технологий

Специалист подчеркнула, что в таком возрасте у человека уже есть профессиональный опыт, репутация и навыки, а новый сервис ставит его в позицию новичка, который может выглядеть глупо.



Может дать о себе знать и усталость от постоянного переобучения, добавила Шпагина. Люди к этому моменту прошли через смену нескольких технологических укладов — от кнопочных телефонов к смартфонам, от бумажных документов к электронным. Каждый новый сервис требует времени, а результат не всегда очевиден.



Третий фактор — ощущение навязанности, когда человек выходит на технологию не после самостоятельных поисков. Из-за этого возникает реактивное сопротивление. Четвертый момент связан с разрывом между ожиданиями и реальностью. Образованные люди привыкли быстро разбираться в сложном, но запутанный интерфейс вызывает фрустрацию.



Пятый — накопленная цифровая тревога от уведомлений, паролей и угроз безопасности.



Психолог советует признать, что в чувстве неловкости нет ничего негативного. Еще стоит начинать с одной функции, найти «проводника». Это может быть коллега или друг, который покажет основные действия. Шпагина напомнила, что непонятный интерфейс — недостаток дизайна, а не вина пользователя. Она призвала не сравнивать себя с двадцатилетними.

