Психолог объяснила, почему люди после 28 лет боятся новых технологий
Чувство «не в своей тарелке» перед новыми цифровыми сервисами у людей от 28 до 45 лет связаны со страхами потерять статус, усталостью от постоянного переобучения и другими факторами. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина.
Специалист подчеркнула, что в таком возрасте у человека уже есть профессиональный опыт, репутация и навыки, а новый сервис ставит его в позицию новичка, который может выглядеть глупо.
Может дать о себе знать и усталость от постоянного переобучения, добавила Шпагина. Люди к этому моменту прошли через смену нескольких технологических укладов — от кнопочных телефонов к смартфонам, от бумажных документов к электронным. Каждый новый сервис требует времени, а результат не всегда очевиден.
Третий фактор — ощущение навязанности, когда человек выходит на технологию не после самостоятельных поисков. Из-за этого возникает реактивное сопротивление. Четвертый момент связан с разрывом между ожиданиями и реальностью. Образованные люди привыкли быстро разбираться в сложном, но запутанный интерфейс вызывает фрустрацию.
Пятый — накопленная цифровая тревога от уведомлений, паролей и угроз безопасности.
Психолог советует признать, что в чувстве неловкости нет ничего негативного. Еще стоит начинать с одной функции, найти «проводника». Это может быть коллега или друг, который покажет основные действия. Шпагина напомнила, что непонятный интерфейс — недостаток дизайна, а не вина пользователя. Она призвала не сравнивать себя с двадцатилетними.
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