Пушков: «Политические идиоты» в США провоцируют ядерную войну

«Политические идиоты» в США толкают мир к ядерной войне, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Генсек ООН заявил, что риск ядерного конфликта достиг высшей точки за десятилетия

Сенатор опубликовал видео стримера из США, который «уничтожил» США, приняв страну за Россию, в компьютерном симуляторе ядерной войны.

«Клинические идиоты в США играют в ядерную войну ... А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, попутно набрасываясь на тех, кто, как, например, [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, пытается их отговорить», - отметил сенатор.

Пушков указал, что и те, и другие считают ядерный конфликт «всего лишь компьютерной игрой» и не могут оценить ее последствия для США и Запада.

«Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — заключил политик.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьСШАСовет Федерации РФАлексей Пушков
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