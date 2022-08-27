Пушков: «Политические идиоты» в США провоцируют ядерную войну
«Политические идиоты» в США толкают мир к ядерной войне, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Сенатор опубликовал видео стримера из США, который «уничтожил» США, приняв страну за Россию, в компьютерном симуляторе ядерной войны.
«Клинические идиоты в США играют в ядерную войну ... А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, попутно набрасываясь на тех, кто, как, например, [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, пытается их отговорить», - отметил сенатор.
Пушков указал, что и те, и другие считают ядерный конфликт «всего лишь компьютерной игрой» и не могут оценить ее последствия для США и Запада.
«Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — заключил политик.
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