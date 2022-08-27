Пушков: «Политические идиоты» в США провоцируют ядерную войну

Сенатор опубликовал видео стримера из США, который «уничтожил» США, приняв страну за Россию, в компьютерном симуляторе ядерной войны.

«Клинические идиоты в США играют в ядерную войну ... А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, попутно набрасываясь на тех, кто, как, например, [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер, пытается их отговорить», - отметил сенатор.

Пушков указал, что и те, и другие считают ядерный конфликт «всего лишь компьютерной игрой» и не могут оценить ее последствия для США и Запада.

«Ума не хватает. Точнее, его просто нет», — заключил политик.

