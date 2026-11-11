Певица Севиль (Севиль Велиева) заявила журналистам, что в ситуации с певцом Филиппом Киркоровым на последнем концерте сыграло роль его воспитание и установка «держать марку», поэтому он продолжил выступление, несмотря на плохое самочувствие.

«Я связалась с Филиппом в тот же вечер, это простуда. Зная Филиппа, как он воспитан — на установке «никогда не упади в грязь лицом», «держи марку», это было ожидаемо. В этом весь Филипп. Но тут есть и обратная сторона, когда ты в любых обстоятельствах вынужден выходить к людям и радовать свою публику. Можно было бы, конечно, найти альтернативы, но это не по его части. Он всегда поступает по-королевски и никогда не предаст своего зрителя и слушателя», — цитирует ее слова спецкор НСН.