«Повел себя по-королевски»: Севиль похвалила Киркорова за скандал в Тюмени
Филипп Киркоров мог найти альтернативы и не выходить на сцену из-за состояния здоровья, но это не в его характере, заявила Севиль спецкору НСН.
Певица Севиль (Севиль Велиева) заявила журналистам, что в ситуации с певцом Филиппом Киркоровым на последнем концерте сыграло роль его воспитание и установка «держать марку», поэтому он продолжил выступление, несмотря на плохое самочувствие.
«Я связалась с Филиппом в тот же вечер, это простуда. Зная Филиппа, как он воспитан — на установке «никогда не упади в грязь лицом», «держи марку», это было ожидаемо. В этом весь Филипп. Но тут есть и обратная сторона, когда ты в любых обстоятельствах вынужден выходить к людям и радовать свою публику. Можно было бы, конечно, найти альтернативы, но это не по его части. Он всегда поступает по-королевски и никогда не предаст своего зрителя и слушателя», — цитирует ее слова спецкор НСН.
Напомним, что ранее жители Тюмени стали требовать возврата денег за концерт Киркорова, прошедший 9 ноября. По словам зрителей, певец вышел на сцену в неадекватном состоянии, шатался и едва держался на ногах. В итоге Киркорова выводили под руки, он засыпал на ходу.
Сам певец объяснил своё состояние температурой под 40 градусов и принес извинение зрителям за свое состояние, отметив, что не мог подвести публику и отменить концерт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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