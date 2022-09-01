СМИ: Появление военных НАТО на Украине может привести к ядерной войне

Американское издание отмечает, что пока США и их союзники стараются не допустить эскалации конфликта, который бы привел к прямому столкновению России и Североатлантического альянса. Однако Запад все больше вовлекается в украинский кризис, поставляя оружие и предоставляя разведданные Киеву, пишет Газета.ру.

«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другая история. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к решениям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса», — отмечается в материале.

НАТО ответит на подобные действия, и потенциально это может привести к эскалации, которая в худшем случае обернется ядерным конфликтом, отмечает РЕН ТВ. Американский журнал призвал избегать такого сценария любой ценой.

