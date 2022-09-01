Генеральный инспектор ВС Германии: потенциал российской армии не стоит недооценивать

В Германии предупредили о потенциале российской армии, сообщает Reuters.

На Украине заявили, что российская армия навязала ВСУ свою тактику боев

Как заявил генеральный инспектор Вооруженных сил страны генерал Эберхард Цорн, его не стоит недооценивать, так как у Москвы имеются «огромные запасы» вооружений.

Цорн отметил, что, несмотря на привязку сухопутных сил России к Украине, в бывшей советской республике не была развернута большая часть Военно-морского флота. Также инспектор отметил потенциал и в российских военно-воздушных силах, которые могут представлять угрозу Североатлантическому альянсу.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что каждый военный России почувствует «украинский ответ» за участие в специальной военной операции. По его словам, Вооруженные силы Украины уничтожат все склады и технику.

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ФОТО: РИА Новости
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