Генеральный инспектор ВС Германии: потенциал российской армии не стоит недооценивать

Как заявил генеральный инспектор Вооруженных сил страны генерал Эберхард Цорн, его не стоит недооценивать, так как у Москвы имеются «огромные запасы» вооружений.

Цорн отметил, что, несмотря на привязку сухопутных сил России к Украине, в бывшей советской республике не была развернута большая часть Военно-морского флота. Также инспектор отметил потенциал и в российских военно-воздушных силах, которые могут представлять угрозу Североатлантическому альянсу.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что каждый военный России почувствует «украинский ответ» за участие в специальной военной операции. По его словам, Вооруженные силы Украины уничтожат все склады и технику.

