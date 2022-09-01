Генеральный инспектор ВС Германии: потенциал российской армии не стоит недооценивать
В Германии предупредили о потенциале российской армии, сообщает Reuters.
Как заявил генеральный инспектор Вооруженных сил страны генерал Эберхард Цорн, его не стоит недооценивать, так как у Москвы имеются «огромные запасы» вооружений.
Цорн отметил, что, несмотря на привязку сухопутных сил России к Украине, в бывшей советской республике не была развернута большая часть Военно-морского флота. Также инспектор отметил потенциал и в российских военно-воздушных силах, которые могут представлять угрозу Североатлантическому альянсу.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что каждый военный России почувствует «украинский ответ» за участие в специальной военной операции. По его словам, Вооруженные силы Украины уничтожат все склады и технику.
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