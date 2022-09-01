Ющенко рассказал, что лидеры ЕС убеждали Зеленского пойти на переговоры

Лидеры стран Евросоюза уговаривали президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией для дипломатического решения украинского кризиса. Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко в беседе с «Украинской правдой».

В США призвали Зеленского пойти на переговоры для спасения Украины

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для Зеленского: "Садись за стол, садись за стол переговоров. Потом разберемся"», — рассказал политик.

Ющенко уточнил, что открыто с такими призывами выступали бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, отмечает Ura.ru.

Однако все уговоры ни к чему не привели. Ющенко считает, что сейчас невозможно согласие Украины на дипломатическое решение конфликта, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: president.gov.ua
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