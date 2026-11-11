В России создадут препараты для опухолей, которые не поддавались лечению

У злокачественных опухолей есть микроокружение, которое может быть «горячим» или «холодным». В первом случае выживаемость пациентов обычно лучше. В России начали создавать препараты для перевода последних. Об этом «Газете.Ru» сообщил академик РАН, научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Он объяснил, что у некоторых пациентов с меланомой пока нельзя начать лечение вакциной, потому что исходно опухоли «холодные». Ученые разрабатывают медикаменты, которые позволят преодолеть подавляющее иммунный ответ микроокружение, чтобы вакцина сработала и привлекла недостающие Т-киллеры.

Так «холодные» опухоли собираются переводить в «горячие».

Академик добавил, что исследователи уже создали модельную систему на животных и проверяют все на токсичность. Он надеется, что сразу после Нового года их начнут применять в сочетании с вакциной у больных, которых ранее не брали на лечение из-за «холодных» опухолей.

Ранее писали, что в России два онкопрепарата станут доступны по ОМС в 2027-м.

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ФОТО: РИА Новости
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