В России создадут препараты для опухолей, которые не поддавались лечению

Он объяснил, что у некоторых пациентов с меланомой пока нельзя начать лечение вакциной, потому что исходно опухоли «холодные». Ученые разрабатывают медикаменты, которые позволят преодолеть подавляющее иммунный ответ микроокружение, чтобы вакцина сработала и привлекла недостающие Т-киллеры.



Так «холодные» опухоли собираются переводить в «горячие».



Академик добавил, что исследователи уже создали модельную систему на животных и проверяют все на токсичность. Он надеется, что сразу после Нового года их начнут применять в сочетании с вакциной у больных, которых ранее не брали на лечение из-за «холодных» опухолей.



Ранее писали, что в России два онкопрепарата станут доступны по ОМС в 2027-м.

