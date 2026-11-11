Военный эксперт рассказал о плане Украины «оторвать» Калининград от России

Специалист объяснил, что речь идет о коммуникации региона с большой Россией. Колесник добавил, что Киев не оставил планов блокировать область, поэтому и наносит удары.



Сейчас Украина как раз стремится повысить количество ударов по Ленинградской области, подчеркнул Колесник.



Еще эксперт напомнил, что Киев не оставляет попыток воздействовать на внутреннее состояние российского общества путем террористических ударов.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда.

