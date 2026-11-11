Клименко раскрыл, как соцсети будут блокировать контент о подростковых преступлениях

Герман Клименко заявил НСН, что соцсети могут блокировать контент только по очень четким критериям. 

Необходимо выявить, как распространение информации о преступлениях подростков влияет на копирование деструктивного поведения, а затем давать СМИ и соцсетям конкретные рекомендации, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой законодательно запретить распространение в СМИ и соцсетях фото- и видео, демонстрирующих преступления подростков, сообщает РИА Новости. Одновременно автор документа настаивает на внесении подобных записей в перечень противоправного контента и возложении на социальные платформы обязанности по их самостоятельному выявлению в ходе регулярного мониторинга. Клименко призвал изучить вопрос детальнее.

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«Конечно, подростковый протест и ЧП будут всегда. У нас все СМИ хорошо отрегулированы, есть политика СМИ, это решение редакторов. Я не очень понимаю, зачем государству дополнительно это регулировать. Я в прессе ничего подобного не вижу, что могло бы вызвать опасения. Надо спрашивать мнение психологов, насколько это будет на что-то влиять. Какова сама причина запрета? Я не уверен, что это может побуждать других подростков к совершению преступлений. Это нужно обсуждать в Госдуме с участием экспертов из разных областей», - отметил он.

По его словам, технически это тоже будет сделать не так просто.

«Если наложить обязанности на платформы, технически можно сделать все, если будет очень четко поставлено техническое задание. Например, если вы загружаете музыку с нарушением авторских прав, вас любая сеть остановит. С фотографиями с места преступления чуть сложнее, нужно понимать, о чем именно идет речь, будут ли сюда включены кражи. Если кража, то не очень понятно, как соцсеть определит этот контент. Как платформы будут определять, что это подросток и что это место преступления? Поэтому здесь не нужны эмоции, а нужные четкие критерии», - добавил он.

Ранее в Следственном комитете призвали родителей отслеживать онлайн-активность детей, чтобы несовершеннолетние не оказались вовлеченными в мошеннические схемы, теракты и другие преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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