«Конечно, подростковый протест и ЧП будут всегда. У нас все СМИ хорошо отрегулированы, есть политика СМИ, это решение редакторов. Я не очень понимаю, зачем государству дополнительно это регулировать. Я в прессе ничего подобного не вижу, что могло бы вызвать опасения. Надо спрашивать мнение психологов, насколько это будет на что-то влиять. Какова сама причина запрета? Я не уверен, что это может побуждать других подростков к совершению преступлений. Это нужно обсуждать в Госдуме с участием экспертов из разных областей», - отметил он.

По его словам, технически это тоже будет сделать не так просто.

«Если наложить обязанности на платформы, технически можно сделать все, если будет очень четко поставлено техническое задание. Например, если вы загружаете музыку с нарушением авторских прав, вас любая сеть остановит. С фотографиями с места преступления чуть сложнее, нужно понимать, о чем именно идет речь, будут ли сюда включены кражи. Если кража, то не очень понятно, как соцсеть определит этот контент. Как платформы будут определять, что это подросток и что это место преступления? Поэтому здесь не нужны эмоции, а нужные четкие критерии», - добавил он.

Ранее в Следственном комитете призвали родителей отслеживать онлайн-активность детей, чтобы несовершеннолетние не оказались вовлеченными в мошеннические схемы, теракты и другие преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

