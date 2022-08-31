На Украине допустили вступление страны в НАТО до окончания российской спецоперации

Украина может вступить в НАТО еще до завершения специальной военной операции России. Об этом заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в беседе с «Европейской правдой».

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«Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — отметила вице-премьер.

Стефанишина напомнила, что Киев неоднократно просил принять его в Североатлантический альянс, теперь «решение должен принять Брюссель», сообщает телеканал 360.

По мнению вице-премьера, Украина сможет войти в НАТО даже несмотря на участие в вооруженном конфликте: экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен «предложил формулы, по которым это может быть осуществлено», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияНАТОУкраина
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